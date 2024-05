HANNAH PEARL DAVIS, LA DONNA CHE HA PRESO PER IL… TUTTI I CONSERVATORI E LA MANOSPHERE (di Matteo Fais)

La prima cosa da capire della Manosphere (ovvero della comunità maschile, prevalentemente virtuale, che ogni giorno si interroga, e sovente delira, sulla propria condizione di genere) è che, a fronte di tutti i discorsi vagamente misogini e le cattiverie contro le donne, nutre un profondo bisogno di attenzione e validazione, come la si suol chiamare, da parte femminile.

Non esiste uomo più dipendente dall’altro sesso di chi passa tutta la giornata a dire peste e corna su quest’ultimo. Anche perché, in massima parte, si tratta di ragazzi feriti e insicuri che, se ricevessero due moine e una carezza al profumo di estrogeni, possibilmente non provenienti dalla propria madre, capitolerebbero miseramente dimostrando la più grottesca gratitudine.

Ogni volta che si confrontano tra di loro, specie in forum chiusi, seppur con sospetto, permettono sempre a qualche donna di prendere parte al dibattito. Probabilmente, per quanto l’effetto echo-chamber li soddisfi almeno in buona misura, si rendono ben conto di come un discorso che non contempli mai l’assenso della parte avversa è, oltre che da sfigati, privo di quella controprova utile a non sentirsi semplicemente come matti chiusi tra le mura di un manicomio.

Le donne, che sono tutto fuorché delle creature ingenue e sprovvedute, questo l’hanno ben compreso: anche per dire il peggio sulle femmine, un uomo ha bisogno che almeno qualcuna tra loro confermi la sua visione. Infatti queste, come tutte le creature che non avendo la forza hanno dovuto affinare l’arguzia, hanno subito colto la palla al balzo. Se esiste una porzione, per quanto minoritaria, di maschi che nutre astio verso l’altra metà del cielo, questa può essere sfruttata e lusingata per ottenere visibilità e successo.

È il caso, per esempio, di Hannah Pearl Davis, famosissima youtuber statunitense, la quale dimostra meglio di chiunque altra che, se il demonio esiste, i suoi genitali non sono certo maschili. L’ex signorina, non proprio una fica stratosferica e dall’aria mestamente consumata, neanche trascorresse le notti in preda all’insonnia, se l’è sapute giocare bene le sue carte. Visto il successo di decerebrati alla Andrew Tate – a cui spesso viene paragonata –, presso una platea di disagiati, ha pensato bene di rigirare le medesime tesi estremiste, aggiungendo a queste l’imprimatur vaginale che serviva per renderle più credibili. “Visto, visto”, diranno i fessacchiotti, “lo dicono le donne stesse che sono tutte sanguisughe spilla soldi, maledette e puttane, che sposarsi è una fregatura”. Naturalmente, i gonzi ci sono cascati come insetti sulla carta moschicida.

La Davis, in ogni spazio concessole, dai social alla televisione, va in giro ripetendo esattamente tutte le stronzate che il maschio medio in crisi vuole sentirsi dire, calcando la mano anche oltre il necessario. Quindi eccola che sbraita, con la postura di chi abbia un bastone conficcato su per il retto, contro il voto alle donne, perché il fatto che queste fruiscano di tale diritto porta divisione all’interno delle famiglie – non sia mai che marito e moglie abbiano una diversa ideologia. Ovviamente, però, lei di politica parla, anzi straparla, invece di tenere la bocca chiusa, come si converrebbe alla società patriarcale da lei tanto auspicata.

In un crescendo ridicolo, eccola aggiungere che sposarsi e fare figli, oggi come oggi, non ha senso. Questa è la scusa migliore che si possa fornire a un conservatore del menga per non fare il grande passo. Costui avrà così buon gioco nel sostenere che, se non convola a nozze, non è perché lui non vorrebbe, essendo che appoggia la famiglia tradizionale, ma perché la situazione, a livello di giurisdizione, non lo permette. Non per niente, conservatori seri, come Matt Walsh, respingono la sua posizione avanzando giustamente la considerazione che, se è giusto lottare per cambiare il Diritto così sbilanciato a favore della donna, non si può abbandonare ogni istinto vitale, prima che le cose mutino, privandosi così di una discendenza e delle possibili gioie legate alla paternità – essendo, peraltro, che niente esclude la possibilità che il proprio sia un matrimonio fortunato.

La ciliegina sulla torta, però, arriva quando la Davis inizia a sparare a zero contro le donne che detengono un alto numero di bodycount che, per chi non lo sapesse, corrisponde al numero di uomini che una ha alle spalle. L’uomo, sostiene lei, vuole freschezza e purezza, cosa che praticamente nessuna, oggigiorno, può ancora offrire. È chiaro che, quando fa così l’intemperante, si senta ogni volta domandare dal suo interlocutore: “Scusa, vorresti forse farmi credere di avere l’imene intonso?”. L’ormai ex ragazza ha escogitato una risposta tipo che è la quintessenza della paraculata – per la quale meriterebbe la cittadinanza italiana onoraria. In sintesi, la sua replica è che no, non è vergine, ma se tornasse indietro non si butterebbe via così e, se accade che in passato l’abbia data a destra e a manca, è solo perché anche lei era vittima del lavaggio del cervello a cui sono sottoposte tutte le giovanissime, a seguito della rivoluzione sessuale.

Capito l’antifona? Praticamente, fa come il serial killer che collabora e rivela dove abbia nascosto i cadaveri, in cambio di vedersi condonata la pena capitale. Si autodenuncia per poter essere meglio assolta. Invece di assumersi l’onere delle proprie azioni, si deresponsabilizza facendo cadere tutte le colpe sulla società. Diabolica, ma geniale. E non è la sola: praticamente tutte le donne, che appoggiano certi striscianti discorsi contro la libertà femminile odierna, hanno visto più peni in erezione che penne biro, fin dall’adolescenza.

Purtroppo, molti maschi del giro social, totalmente privi di esperienza di vita, non hanno compreso un antico insegnamento dei vecchi saggi, ovvero che, tendenzialmente, quando si è a letto con una, credere di averla fottuta è solo un’illusione. Più spesso di quel che si creda, è lei ad avercela tirata in culo.

