NON IMPORTA CHE LA DESTRA VINCA, PERCHÉ I SUOI VALORI SONO MORTI (di Matteo Fais)

Le Pen ha vinto, la Meloni pure e presumibilmente Trump trionferà contro l’uomo dallo sguardo allucinato e perso nel vuoto. Possiamo dunque gioire? Mica tanto. In ultimo, il mondo che si profila innanzi a noi, da qui a qualche decennio, è sempre più a trazione progressista e, probabilmente, della più becera (metoo, cancel culture, femminismo radicale, ecc.).

Del resto, si potrebbe anche notare, per così dire en passant, che comprendere quali siano i valori della Destra è decisamente difficile, specie da noi. Fratelli d’Italia non è liberale e non è statalista in economia, ma una strana forma ibrida, all’italiana appunto. Sul piano dei diritti civili è tutto fuorché libertaria e, comunque, non riesce a mitigare gli eccessi che il potere della Sinistra porta avanti dalle sue casematte. Insomma, è tutto fumo e niente arrosto. Fa il muso duro, ma non cerca mai veramente lo scontro.

Sulla questione della nota triade, quella di Dio-Patria-Famiglia, a voler essere totalmente onesti, sembra che non ci creda più nessuno, a partire da chi la professa in modo più acceso.

Dell’Onnipotente pare non importi a nessuno ormai, se non a qualche fanatico che è approdato al Credo più perché all’ultimo stadio che per motivi seri o per lunga tradizione famigliare. Nella vita dell’uomo di tutti i giorni, quello normale, sembra che non se ne senta più la necessità. Dio è uscito di scena e ce ne siamo accorti quando già mancava da decenni.

Per quanto concerne la Patria, forse esclusi i francesi – almeno in parte ancora sciovinisti –, gli altri non è che sentano chissà quale attaccamento. Più che morire per il proprio Paese, la maggioranza, almeno coloro che hanno un titolo spendibile, preferisce andare a prendere un buono stipendio dove il mercato chiama. Sperare che sacrifichino le proprie energie per salvare lo Stivale è fantascienza erotica. Anche le persone di Destra, del resto, se possono permetterselo, i figli li mandano a studiare fuori e a fare esperienza in ogni dove. Nella migliore delle ipotesi, poi, spediscono loro un pacco con i pomodori secchi dal paesello.

La famiglia, in fine, è l’emblema della dissonanza cognitiva che abita la mente dell’uomo di Destra. A parole, tutti la glorificano come il baluardo e la cellula fondante della società. Se si va a vedere, però, quasi nessuno ne ha messa in piedi una nella sua forma classica – la Meloni in primis. Non è un caso che, già in illo tempore, al referendum, il divorzio abbia vinto con maggioranza schiacciante: un conto sono i belli ideali, un altro i fatti. Nell’amore a vita non ci crede più nessuno. Sia detto tra parentesi, inoltre, che le donne di Destra non sono più raccomandabili delle altre. La rivoluzione sessuale, è il caso di dirlo, l’hanno fatta tutte propria, in un modo o nell’altro.

Insomma qui può vincere chi si preferisce, ma ciò che conta è solo la coerenza tra teoria e azione. A guardare da vicino ogni persona di Destra conduce una vita, nel bene o nel male, improntata a valori del progressismo. Sul piano economico, poi, abbiamo sempre più Stato e sempre meno autonomia individuale di impresa, imprigionati come siamo entro una struttura burocratica che rende impossibile, o pari a un suicidio, qualsiasi mossa. C’è poco da sentirsi protagonisti di una rivoluzione.

Matteo Fais

