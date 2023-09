ALTRO CHE ESSELUNGA, LA GENTE NON SA NEANCHE COSA SIA LA FAMIGLIA “TRADIZIONALE” (di Davide Cavaliere)

Tra i deliri risalenti dalle fogne come irrespirabili miasmi, dopo la messa in onda della pubblicità di Esselunga, vi è il grande ritorno del mai dimenticato sogno infantile detto “famiglia tradizionale”. Molti pensano che questa sia composta da un padre, una madre, dai loro bambini e orientata a durare tutta la vita. Tale famiglia, a ben vedere, ha alle spalle non più di duecento anni di storia, si tratta infatti della famiglia borghese caratteristica dell’Ottocento.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SUPPORTARE IL NOSTRO GIORNALE

Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

Quella autenticamente tradizionale, dalla più lunga durata, è detta patriarcale, dove sotto allo stesso tetto convivevano nuclei familiari e generazioni diverse. I figli maschi dovevano restare tutta la vita dentro la propria famiglia d’origine, mentre la donna, dopo il matrimonio, si trasferiva con la propria dote a casa del marito. Simili strutture, caratteristiche del mondo rurale e premoderno, ruotavano attorno alla figura del Pater, ossia del membro più anziano della stirpe.

La modernità, coi suoi processi di industrializzazione e secolarizzazione, ha via via determinato la scomparsa della declinazione patriarcale, a vantaggio di quella coniugale, composta da genitori e figli che vivono sotto lo stesso tetto, separati dalle rispettive famiglie d’origine. Il sorgere di questo nuovo modello ha coinciso, grossomodo, con la scoperta dell’infanzia e del bambino come soggetto autonomo, dotato di bisogni peculiari, in controtendenza rispetto a un mondo premoderno che vedeva nell’infante nulla più che un omuncolo da sfruttare nei campi – altro che la povera creatura piagnucolante all’Esselunga.

L’ESORDIO POETICO DI MATTEO FAIS È ACQUISTABILE ALL’INDIRIZZO: http://www.delta3edizioni.com/bookshop/poesia/405-l-alba-e-una-stronza-come-te-9791255141198.html

La progressiva estensione dei diritti civili (divorzio, unioni civili, diritti delle donne), con la loro inevitabile prospettiva individualistica, ha determinato la nascita delle cosiddette nuove famiglie, che comprendono le convivenze più o meno transitorie, le unioni omosessuali, le famiglie formate da un solo genitore con prole, ricomposte o allargate, ossia quelle con figli provenienti dalla relazione con un precedente partner.

Lungi dal trattarsi di una decadenza dei costumi, l’indebolimento del modello monogamico e procreativo della famiglia tradizionale, intesa come unità sovraindividuale e “collettiva”, apre alla possibilità di nuove e più soddisfacenti forme di vita comune.

La forma cosiddetta “tradizionale”, di per sé, non garantisce la serenità dei suoi membri. Subordinare la propria individualità al “Noi” del gruppo familiare non è la strada per la felicità. La qualità di una famiglia è data dal grado di civiltà degli adulti che ne fanno parte, non dalla forma assunta dalla convivenza. Banalmente: è preferibile essere figli di genitori civilmente divorziati, che assistere ogni giorno a furibonde liti casalinghe.

Il calo della natalità conseguente a questo e ad altri mutamenti non dovrebbe spaventare. Mettere al mondo un figlio ha un senso solo se questo è voluto dai due genitori. Generare per “dare figli alla Nazione”, o per obbligo sociale, è un atto incosciente. Decidere di non avere figli non è, necessariamente, egoismo, può essere anche un atto di responsabilità. Altrimenti, come scrisse Italo Calvino a Claudio Magris: “l’umanità diventa – come in larga parte già è – una stalla di conigli”.

ACQUISTA il nuovo romanzo di Matteo Fais, Le regole dell’estinzione, Castelvecchi.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

Il vantaggio di vivere in una società aperta consiste nella possibilità di avere o non avere una famiglia, di poterla formare con chi più ci aggrada, di mettere al mondo o no dei bambini, di separarci se assistiamo al naufragio della relazione, il tutto senza pelose supervisioni etiche, siano esse “tradizionaliste” o “progressiste”. Il passato non è un paradiso perduto; nessuna restaurazione di uno ieri ampiamente romanticizzato risolverà i dilemmi e le contrizioni dell’animo umano. Ma poche prospettive sono più angosciose di quella che alla fine trionfino coloro che, volendo ripristinare le presunte virtù del passato, in realtà ci condannerebbero di nuovo a tutti i suoi difetti. Ma vallo a spiegare a dei menomati mentali che come unico libro, nella vita, hanno letto quello del Generale Vannacci.

Davide Cavaliere

L’AUTORE

DAVIDE CAVALIERE è nato a Cuneo, nel 1995. Si è laureato all’Università di Torino. Scrive per le testate online “Caratteri Liberi” e “Corriere Israelitico”. Alcuni suoi interventi sono apparsi anche su “L’Informale” e “Italia-Israele Today”. È fondatore, con Matteo Fais e Franco Marino, del giornale online “Il Detonatore”.