NON POTEVANO MANCARE I COMPLOTTISTI (di Matteo Fais)

Volendo realmente immaginare una lotta intestina tra poteri, non è difficile figurarsi che i cosiddetti antisistema non siano altro che gli utili idioti di una struttura che fa di tutto per mantenere in piedi sé stessa. Gettare discredito sui fatti può sempre risultare funzionale al piano di qualcuno.

Probabilmente, è per questo che i complottisti vengono tendenzialmente tollerati, quando non apertamente sostenuti da alcune parti. La nuova vera acquiescienza al sistema si genera proprio dal credere di vivere in un gigantesco matrix, in un simulacro in cui risulta impossibile distinguere tra realtà e proiezione indotta. Del resto, nell’iperbolico dubbio cartesiano che sia tutta una messa in scena, anche volendo, da dove iniziare per smontare l’inganno del genio maligno?

ATTENZIONE: ovviamente, non si sta sostenendo che non esistano tentativi di manipolazione, che la narrazione massmediatica sia uno specchio fedele della realtà. Ma passa una differenza sostanziale dal pensare che esistano ANCHE fenomeni simili al ritenere che qualcuno bombardi il cielo di sostanze – che, poi, anche lui si troverebbe condannato a respirare -, o che ci siano tanti gay – ma dove?! – a causa di un fantomatico complotto giudaico massonico che, a mezzo Netflix, farebbe defluire il testosterone dalle giovani generazioni.

Mettere in dubbio qualsiasi cosa, anche le nuvole in cielo, quando non è sterile esercizio filosofico fine a sé stesso, è demenza. La vita dell’uomo è basata sulla credenza. Se pensassimo davvero che al prossimo passo la terra potrebbe aprirsi sotto i nostri piedi, resteremmo paralizzati dal terrore, come un uomo in un campo minato, dopo aver visto saltare in aria tutti i suoi commilitoni.

Eppure, puntuali come sempre, i complottisti, che borbottano appena per ogni giornata di cielo grigio, esplodono per eventi come l’attentato a Donald Trump. È tutto un colossale tranello, una sceneggiatura scritta male, come l’11 settembre. Il candidato repubblicano si sarebbe organizzato tutto, pure recitando in modo pessimo la parte – proprio lui che saltuariamente è comparso in qualche film? Avrebbe rischiato giocando con una pallottola? Davvero uno sparo su un soggetto in movimento, a 150 metri di distanza, non contemplerebbe margini di errore? Il delirio è totale.

Non si possono neppure confutare questi simpatici avvelenatori dei pozzi, perché non rispettano il patto dialettico di presentare delle prove a sostegno delle proprie tesi. Eppure pretendono di essere presi sul serio.

Indubbiamente, sono funzionali. Inducono all’inazione, al lassismo, a credere nella realtà come farsa, tanto da pensare che niente possa essere mutato. Potete giurarci che, grazie a loro, tutto cambierà per rimanere identico a come lo vedete.

