LE TEORIE COMPLOTTARE TI SPINGONO SOLO ALL’INAZIONE (di Clara Carluccio)

C’è una preoccupante ottusità nelle persone che sostengono di aver compreso le dinamiche occulte che governano il mondo. Hanno ampliato la loro mente a nozioni un tempo segrete e di nicchia, per estraniarsi da quelle più comuni.

Ingegneria sociale e climatica, manipolazione mentale, poteri forti, massoneria e scie chimiche, tutti argomenti ampiamente assimilati da una buona parte di pubblico, con la risultante, per i fruitori, di essere stati completamente obnubilati da tali teorie. Non fanno che interessarsi di come, le società segrete, guidino gli eventi e il comportamento umano per determinati scopi.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SUPPORTARE IL NOSTRO GIORNALE

Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

Il loro bisogno di conoscenza, paradossalmente, li porta ad avere una mente molto più selettiva alle informazioni. Queste inducono reazioni automatiche di spregio verso chi si mostra, semplicemente, più pragmatico, ma non per questo superficiale.

I soggetti più preparati su questioni come ipnosi di massa e strategie persuasive, nel momento in cui li si invita a una qualsiasi azione – sciopero, boicottaggio, protesta, manifestazione -, che ponga un fermo e deciso rifiuto a quello che stanno subendo, rispondono come fossero loro stessi sotto ipnosi, ripetendo ostinatamente: “ci sono i poteri”. La missione di costoro pare quella di convincere i non credenti, anziché mettere a frutto le loro conoscenze.

Da rimpiangere i tempi in cui certe élite si diceva che tenessero nascoste alle masse informazioni importanti, o troppo difficili da approcciare, abbandonando l’umanità alla sua ignoranza. In realtà, che l’uomo sappia o non sappia, non sembra fare differenza.

ACQUISTA il nuovo romanzo di Matteo Fais, Le regole dell’estinzione, Castelvecchi.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

Negli Stati Uniti, patria dell’imposizione progressista, dove vengono mostrati video di propaganda LGBT nelle scuole elementari, senza il consenso dei genitori (www.foxnews.com/media/connecticut-parents-say-elementary-school-showed-lgbtq-video-without-permission-should-have-been-told), per assurdo – ma non troppo -, si vedono atti di resistenza che in Italia ci sogneremmo. Gli Americani rifiutano il cambio dei pronomi, boicottano la marca di birra che stampa il volto di un trans sulle lattine e snobbano la proiezione del nuovo film della Pixar, Elemental, il cartone animato che ha introdotto un personaggio non binario: “Elemental fallisce nel week end di apertura”, è il titolo dei giornali (www.foxnews.com/media/disneys-elemental-features-non-binary-character-flops-opening-weekend).

È testimoniato dai commenti sui social come, ogni volta che una di queste notizie viene condivisa, l’italiano risponda: “ci sono i poteri”. Si è anche messo in testa che, tanto, non ci sarebbe niente da fare perché, a suo avviso, le multinazionali potrebbero perdere denaro a iosa per i prossimi tremila anni, senza andare incontro a nessun danno – altra fantastica scusa per non ribellarsi, adagiandosi nella desolante, ma comoda, condizione di schiavo. Sogna di essere colonizzato dalla Russia perché è stufo della sottomissione americana.

In alternativa al ruolo di sguattero, veste bene anche i panni del coniuge fedele, nel sacro vincolo della monogamia ideologica. Una totale fedeltà al leader favorito: “non toccatemi Putin”, “non toccatemi Rizzo”, “non toccatemi Frajese”, “non toccatemi Nunzia Schilirò”, “non toccatemi Stefano Puzzer”, “non toccatemi Giorgio Bianchi”. Quest’ultimo, poi, ha da poco ferito i cuori dei dissidenti pandemici per aver fatto un selfie con Vauro Senesi, la carogna del vignettismo. Gli orfani eruditi e accorti, conoscitori dei meccanismi di potere, si stanno già cercando un nuovo papà da cui farsi rappresentare.

L’ESORDIO POETICO DI MATTEO FAIS È ACQUISTABILE ALL’INDIRIZZO: http://www.delta3edizioni.com/bookshop/poesia/405-l-alba-e-una-stronza-come-te-9791255141198.html

Alla fine, tutto questo sapere rivelatore che costoro millantano, più che smuovere in loro una spinta rivoluzionaria, è infruttuoso e li affossa in una sterile abulia fine a sé stessa e in un lamento querulo, al massimo limitato ai social.

Quindi, non bastano i semplici contenuti per determinare la vittoria o il fallimento di un’idea ma l’uso che le persone ne fanno. Forse, più che un’educazione all’occulto, servirebbe un’educazione emotiva, al senso di responsabilità e al coraggio. In alternativa, ovviamente, la storia si ripeterà sempre uguale a sé stessa.

Clara Carluccio

L’AUTRICE

Clara Carluccio nasce a Milano, nel 1985, e risiede attualmente in provincia di Brescia. Per errore di gioventù studia alla scuola agraria del quartiere Comasina di Milano, incidentalmente ubicata in prossimità dell’istituto Paolo Pini, il manicomio in cui venne rinchiusa la poetessa Alda Merini. Dopodiché, decide di perfezionare la sua conoscenza del mondo tra lavori precari e umilianti della peggior specie. Si trova così a svolgere mansioni quali: Oss in una RSA, segretaria, barista, guardarobiera in discoteca non guardata da nessuno, cameriera ai piani, cuoca incapace in un centro disabili, domestica – non dite colf – in nero e banconiera al supermarket declassata poi al semplice ruolo di scaffalista inutile al mondo e a se stessa – il tutto con un contratto da stagista. Suo malgrado, colleziona infruttuosi corsi di cucito, danza quale tribal fusion e contemporanea, naturopatia. È appassionata di lingue straniere, in particolare inglese e portoghese. È approdata a “Il Detonatore” dopo vari messaggi di stalking rivolti all’indirizzo di Matteo Fais. La trovate su Facebook e Instagram, ma non riesce a postare i suoi link.

Telefono: +393516990430

Email: claravirgola@gmail.com