SOLIDARIETÀ A “LA FIONDA”, PERÒ… (di Matteo Fais)

“Quando i bolscevichi in Russia erano in posizione di svantaggio, si opponevano con vigore alla censura e alla polizia segreta, sostenevano l’autodeterminazione delle minoranze e così via; ma non appena giunsero al potere, imposero una censura ancor più rigida e crearono una polizia segreta più spietata di quella che esisteva sotto gli zar, e oppressero le minoranze almeno quanto aveva fatto il governo precedente” (Theodore Kaczynski, La società industriale e il suo futuro, D Editore).

Fuor di dubbio la persecuzione intellettuale, a mezzo di ripetute denunce, verso chi esprime liberamente la propria opinione, è esecrabile. È successo anche ai ragazzi di “La Fionda” che, in una lettera a firma di Davide Stasi, denunciano di essere stati vittime di attacchi giudiziari per troppo tempo e di voler mollare il colpo (https://www.lafionda.com/author/davide-stasi/).

Naturalmente sarebbe facile unirsi alla schiera dei solidali verso chi subisce censura, per quanto indiretta. Facile, quanto ingenuo. La vera diffidenza liberale verso il potere inizia proprio qui.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SUPPORTARE IL NOSTRO GIORNALE

Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che, in questo tempo e nel nostro criticatissimo mondo occidentale, le redini del comando siano nelle mani del progressismo e, dunque, di conseguenza, del femminismo – tanto avversato dalla testata in questione -, una simpatica forma di bolscevismo in rosa.

Al netto della sacrosanta posizione antagonista contro quest’ultimo, e sperando non sia un azzardo troppo grande, verrebbe da domandarsi: se il potere finisse, per una fortuita contingenza storica, nelle loro mani, tollererebbero il femminismo e le sue fastidiose manifestazioni di libertà d’espressione? Il quesito appare lecito, considerate certe simpatie sbandierate sul sito in questione.

Il sospetto che nasce è il medesimo che si ha verso tanti che hanno difeso strumentalmente la libertà d’opinione per, poi, meglio sottrarla agli altri, una volta preso il controllo della diligenza.

Purtroppo, come avrà ben capito chi osserva i fenomeni sociali senza assumere la posizione cieca del tifoso, la maggior parte del cosiddetto “dissenso”, almeno in Italia, è costituito da persone che amano talmente tanto la libertà da volerla tutta per sé, senza lasciare agli altri neppure le briciole.

L’ESORDIO POETICO DI MATTEO FAIS È ACQUISTABILE ALL’INDIRIZZO: http://www.delta3edizioni.com/bookshop/poesia/405-l-alba-e-una-stronza-come-te-9791255141198.html

Qualcuno ha anche sostenuto che quanto successo a “La Fionda” sarebbe la riprova che il pensiero più attento alle problematiche maschili – a cui risulterebbero vicini gli autori del sito – e quello femminista non possono essere ridotti a due facce della stessa medaglia, visto il diverso trattamento che il Sistema riserverebbe a questi. Premesso che pensare a un Potere preoccupato di gente con un sito come il loro – o come quello di “Il Detonatore”, sia chiaro – sfiora la paranoia, è d’obbligo precisare che, sì, il grosso della manosphere e tutto il femminismo sono fenomeni speculari, volti a colpevolizzare un intero genere, discolpando il proprio, in una costante strategia manipolatoria di deresponsabilizzazione. Ecco perché, per esempio, invece di riconoscere che OnlyFans esiste perché dei poveri imbecilli vi acquistano dei contenuti, si dà tutta la colpa alle famose content creator – che saranno anche un branco di bagasse, ma chi se ne fotte, basterebbe non dar loro un euro e fine della pacchia.

ACQUISTA il nuovo romanzo di Matteo Fais, Le regole dell’estinzione, Castelvecchi.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

A ogni buon conto, in una lotta per la supremazia tra forze antidemocratica, c’è sempre una che prevale sull’altra, senza che quella perdente possa dirsi innocente. Per fare la vittima, bisogna essere schiacciati da un oppressore che rifiuta la richiesta di una civile convivenza senza conflitti che non siano puramente intellettuali e dialettici. Naturalmente, voglio presupporre che i nostri amici possano dichiararsi a tutti gli effetti vittime e non semplicemente gli sconfitti. Pertanto, sperando non desiderino smentirmi, rivolgo loro la mia più sincera solidarietà.

Matteo Fais

Canale Telegram di Matteo Fais: https://t.me/matteofais

Instagram: http://www.instagram.com/matteofais81

Facebook: https://www.facebook.com/matteo .fais.14

Telefono e WhatsApp di Matteo Fais: +393453199734

L’AUTORE

MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, fondatore, insieme a Davide Cavaliere, di “Il Detonatore”. Ha collaborato con varie testate (“Il Primato Nazionale”, “Pangea”, “VVox Veneto”) e, in radio, con la trasmissione “Affari di libri” di Mariagloria Fontana. Ha pubblicato L’eccezionalità della regola e altre storie bastarde e Storia Minima (Robin Edizioni). Ha preso parte all’antologia L’occhio di vetro: Racconti del Realismo terminale uscita per Mursia. Il suo romanzo più recente è Le regole dell’estinzione (Castelvecchi). La sua ultima opera è una raccolta di poesie, L’alba è una stronza come te – Diario d’amore (Delta3 Edizioni)