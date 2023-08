CARE DONNE, SIETE VOI, PRIMA DI TUTTO, A DOVER PENSARE ALLA VOSTRA INCOLUMITÀ (di Matteo Fais) 

Benvenuti nella realtà! Il mondo non è la casa dell’Essere, ma del Male. Gli animali, così privi di sovrastrutture antropologiche e culturali, oltre che di una struttura sociale, lo sanno bene – meglio di noi. Il loro primo atteggiamento è la diffidenza verso ciò che è sconosciuto, l’ansia il liquido che scorre nelle loro vene.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SUPPORTARE IL NOSTRO GIORNALE

Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

Fuor di metafora, far credere, come vorrebbero molte rappresentanti di questo nuovo e delirante femminismo, che le donne debbano circolare liberamente, ovunque, senza alcuna paura, non è solo folle, ma delinquente. No, nella realtà, i bei principi stanno a zero.

Il fatto che furto e stupro siano moralmente sbagliati, e legalmente perseguibili, non è una motivazione razionale per andare al massacro con le proprie gambe. Una donna che girasse da sola, alle 3 di mattina, in un quartiere malfamato, non sarebbe una temeraria, ma una squilibrata senza coscienza – altrettanto dicasi per un uomo, sia chiaro.

Purtroppo, a quanto pare, persino i banalissimi consigli della nonna, oggi, sono diventati di difficile comprensione. Intanto, si continuano a portare avanti sterili discussioni sulla necessità di educare gli uomini che, invero, per la maggior parte sono già inquadrati e, grazie al cielo, con la propria natura animale ridotta ai minimi termini da una vita sempre meno manuale e barbara.

L’ESORDIO POETICO DI MATTEO FAIS È ACQUISTABILE ALL’INDIRIZZO: http://www.delta3edizioni.com/bookshop/poesia/405-l-alba-e-una-stronza-come-te-9791255141198.html

Certo, poi, questa educazione funziona sui grandi numeri ma, inevitabilmente, incontrerà sempre qualcuno che ne rifiuti i principi in nome di una ribellione senza senso. In ultimo, per quanto plasmabile possa essere l’umanità, è fisiologico che non ogni persona possa essere contenuta entro le maglie della civiltà.

È proprio perché questa gente, che comunque esiste, circola indisturbata tra noi e potrebbe passare da un momento all’altro all’azione, con conseguenze terrificanti, che bisogna ogni volta assumere tutte le dovute accortezze per portare il culo in salvo entro le mura della propria casa.

I portoni antiscasso, i vetri blindati, gli antifurti, ecc., non esistono senza motivo o perché il mondo è abitato solo da esempi di onestà. Preso atto di ciò, non resta che agire di conseguenza. Tra l’altro, non è che si possano piazzare gendarmi a ogni angolo. Si creerebbe una situazione da Stato di Polizia, con occhi reali e meccanici – come se non ce ne fossero abbastanza – a fissare ogni nostro movimento.

ACQUISTA il nuovo romanzo di Matteo Fais, Le regole dell’estinzione, Castelvecchi.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

No, non è questa la soluzione. Oltre a non poter estirpare del tutto il male da questa terra, non resta a donne e uomini che di pensare autonomamente alla propria incolumità, senza ridurre tutto a questa stupida ingenuità del “sono libero e faccio come mi pare”.

In particolare, se lo stupro non potrà mai essere cancellato dal mondo, è più che sicuro che la maggior parte verrebbe evitato assumendo atteggiamenti non imprudenti. Spesso e volentieri, basterebbe rinunciare a una minima misura del proprio senso di onnipotenza.

Matteo Fais

Canale Telegram di Matteo Fais: https://t.me/matteofais

Instagram: http://www.instagram.com/matteofais81

Facebook: https://www.facebook.com/matteo.fais.14

Email: matteofais81@gmail.com

Chat WhatsApp di Matteo Fais: +393453199734

L’AUTORE

MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, fondatore, insieme a Davide Cavaliere, di “Il Detonatore”. Ha collaborato con varie testate (“Il Primato Nazionale”, “Pangea”, “VVox Veneto”). Ha pubblicato i romanzi L’eccezionalità della regola e altre storie bastarde e Storia Minima, entrambi per la Robin Edizioni. Ha preso parte all’antologia L’occhio di vetro: Racconti del Realismo terminale uscita per Mursia. È in libreria il suo nuovo romanzo, Le regole dell’estinzione, per Castelvecchi. Di recente, ha iniziato a tenere una rubrica su Radio Radio, durante la trasmissione “Affari di libri” di Mariagloria Fontana, intitolata “Il Detonatore”, in cui stronca un testo a settimana.