BRUNO BRUNINI, “LENTO RITORNO”: UNA MEDITAZIONE POETICA SUL PASSATO E IL RICORDO (di Matteo Fais)

“Tra un pomeriggio di marzo/ e la fine del ricordo,/ non consola l’ordine dei viali,/ il merlo che canta dalle foglie,/ un’eco senza origine/ che il dolore rende perfetto” (Bruno Brunini, Lento ritorno, La vita felice).

Sapete chi è a sostenere che in un secolo nascono massimo 3 gradi poeti? Di solito si tratta di persone che hanno letto – o leggeranno – 3 poeti in cent’anni di vita, quelli scovati nelle antologie scolastiche. L’unico motivo per cui una simile affermazione così radicale fa breccia presso il grande pubblico è perché solleva l’ignorante medio, nella sua inerzia, dall’andarsi a cercare le voci di valore. È un po’ come dire che l’amore non esiste: allora, tanto vale murarsi vivi e chiuderla lì.

Naturalmente, di autori che abbiano qualcosa da dire ne esistono. Sono pochi – specie in Italia – e semi sconosciuti. Per scovarli bisogna stare sempre attenti alle nuove uscite, in parte sperare in qualche imprevedibile incontro frutto della sorte. Non esiste un metodo per arrivarci, a ogni modo. Ma, quando capita, li si riconosce subito.

Bastano poche pagine per capire se si è al cospetto di un vero poeta. Egli è onesto, non parla poetichese, non si nasconde dietro ermetismi e narcisimi vari, non ha paura delle emozioni, la sua scrittura suona consapevole ma non imposta – più che pensare a promuoversi su Facebook e altri social media, vive attendendo il verso successivo.

Uno che certamente corrisponde a questa descrizione è Bruno Brunini, napoletano naturalizzato bolognese, che già aveva dato mirabile prova della propria abilità in versi con Enclave, nel 2017, e che, nel 2021, è tornato in libreria con Lento ritorno (La vita felice) – manco a dirlo, essersene resi conto con tanto ritardo non può che essere motivo di autocritica, ma per fortuna la poesia ci redime sempre grazie alla sua tendenza a non invecchiare.

Delicatissima meditazione sul ricordo quest’ultima fatica di Brunini. Meriterebbe, come esergo, le parole di Cardarelli in Passato: “I ricordi, queste ombre troppo lunghe/ del nostro breve corpo,/ questo strascico di morte/ che noi lasciamo vivendo”. Con la differenza che la memoria con cui fa i conti l’autore di Lento ritorno non ha quei tratti così lugubri e pesanti – a suo merito va anche il fatto di non forzare il tono tragico verso il parossismo.

Ciò che il testo sembra dire è che la memoria di cui siamo fatti è costante dialogo tra l’esistere, l’esserci e il passato: “Noi adesso parliamo/ per ricordare/ giorni capiti dopo”. Vivere, insomma, è riviversi, ritrovarsi, non solo cedere all’attimo, ma anche lasciarsi invadere e aprirsi a quel che è stato: “La vita che era qui/ rivive/ nello spazio sconfinato/ della polvere,/ scivola tra i vestiti, nella pelle./ Ciò che rimane/ è un quaderno/ che intorno da suono,/ principio della discesa/ per troppi nomi/ che recano notizie,/ finiti nella cesta in basso,/ pronta/ per essere chiusa”.

Dunque, il tempo cos’è realmente? Ha ragione Sant’Agostino nel dirsi smarrito di fronte a questa entità così poco lineare la quale, ogni volta che sembra inchiodarci al qui e ora, oscilla altrettanto facilmente tra proiezioni a ritroso e improvvisi risvegli nell’immediato: “e il tempo si ferma/ confonde i ricordi./ Non più noi/ c’è un silenzio magico/ che parla,/ l’azzurro aperto/ dissolto nell’infanzia/ per date, nomi,/ fino allo stridere/ di questa finestra”.

Ma questo scorrere è anche un intreccio di cose presenti e andate, di rimandi tra diversi piani dell’Essere mai totalmente certi, di fantasmagorie che si impongono e si negano con analoga rapidità: “Un corpo è venuto a piedi/ da uno squarcio della notte,/ sei tu che cammini/ coperta di polvere?/ Sei tu nella goccia/ di un lavandino?/ Non ti vedo, so che ci sei./ Ti parlerò,/ basteranno le parole/ che ho taciuto,/ righe saltate/ che fanno riparlare del destino./ Tutto diventa cenere/ appena lo tocchi con la mano”.

A tale gioco di visione e presenza non si sottrae ovviamente neppure l’amore che ha l’assurda caratteristica di non scomparire mai fino in fondo, di inseguirci e continuare sempre a essere nella latenza (“Non sarò mai così lontano/ da vederti sparire”; “Mi sono immerso/ nel fondo del mare/ per vedere se tu c’eri,/ veloce ragazza/ limpida e libera,/ primordiale coincidenza/ di astri e boschi,/ superstiti di lontane frane/ abbiamo imparato/ a camminare insieme,/ in bilico tra l’onda/ e un vento di levante,/ dove andavamo?/ dove nasceva l’alba?”).

Leggere questo testo è appunto accettare di affrontare la sospensione in cui “esistere è guardarsi/ nell’andare via”, correre verso un futuro sapendo che “Sorridono ancora le facce/ che scompaiono/ se ti volti a guardarle”. Brunini ha saputo farlo senza mai cedere allo scoramento cardelliano di chi si lascia andare e decide di annegare nel tempo.

Matteo Fais

