ROBERT WALLERM – FRAMMENTI E ICONE DEL NOSTRO TEMPO (di Chiara Volpe)

Cosa hanno a che fare i Radiohead con i Joy Division, Velasquez con Joker o Billie Holiday, Caravaggio con David Lynch o Bacon con Narciso Yepes? Sono soltanto frammenti del piccolo mondo da cui Robert Wallerm, al secolo Roberto Carrieri, attinge per dare vita alle sue struggenti e appassionate immagini, quei volti in cui malinconia, attrazione, sorpresa, sono appena una parte delle reazioni che suscitano nel suo pubblico.

Intensamente viventi, i suoi personaggi mostrano a volte il proprio profilo, spigoloso o addolcito, un sorriso complice o una smorfia respingente, chiome sontuose e sguardi lucidi e languidi, ma sempre lievi, perché è la grazia che ti toglie di dosso l’oscurità.

Ha 49 anni, vive a Torino e fin da principio lavora ispirandosi a quanto ha appreso dai colossi classici a cui ogni vero artista guarda e si inchina, fenomeni non da rinchiudere nel passato, né estranei alla cultura artistica odierna e al nostro tempo – non esiste infatti niente di affine all’intensità emotiva e alla violenza delle opere di Caravaggio, Vermeer o Velasquez.

Qual è il contributo wallermiano alla sensibilità estetica di oggi? Cosa ci colpisce e inchioda alla parete dei sensi, tenendoci prigionieri senza attenuanti, di fronte a uno dei suoi ritratti? È quel sentimento che avvolge come una leggerissima tunica tutte le sue creazioni: a volte la malinconia, o l’angoscia, altre ancora un desiderio di confidenza intima tra il ritrattato e colui che guarda. L’espressione dei sentimenti è la dimensione spirituale che nobilita indefinitamente i suoi soggetti, donando loro insieme lontananza e accettazione di un ruolo sulla tela. Nessun apparato scenografico, nessun gesto melodrammatico, ma unicamente il prevalere di toni grigi e argentei ai quali si consegna la memoria e l’ombra.

Schegge di storie tratte da un volto incontrato occasionalmente, libri, esperienze di vita che si accumulano, un brano. Tutto costituisce una sorta di repertorio illustrato, un bagaglio, da cui istintivamente, e forse addirittura casualmente, Wallerm pesca e rimescola per dar luogo a un’opera d’arte che conserva il segno dell’impatto emotivo suscitato da quelle visioni. La vita vissuta come processo creativo elaborato, verso un’eleganza da rivivere e contemplare, senza enfasi. La fugacità di un istante in un’immagine, la visione della transitorietà, della labilità di tutte le cose. Esseri umani come fantasmi, forme oniriche o sognate dall’artista stesso, immortalate per non dimenticarle mai. E così, le figure che egli crea fuggono verso il futuro, rivestite di un quietissimo incanto, per continuare a esistere nella nostra sensibilità, pena la dissoluzione.

Senza scadere in una mera illustrazione della realtà, riesce a sovvertire l’aspettativa di chi nel ritratto cerca soltanto la somiglianza somatica. Un’immagine creata con segni apparentemente irrazionali evoca, semmai, la vitalità interiore della figura e su questa ambiguità misteriosa, su tale apparenza, si stabilisce una vera e duratura relazione. L’apparenza come strumento per cogliere più intensamente la somiglianza.

Wallerm si è impadronito di tutte le spezie e gli aromi, le salse dell’Arte, per preparare e servire un tripudio di emozioni a un ingordo e insaziabile pubblico, che deglutisce smanioso di nuovi seguiti e sviluppi. Ci invita a un’immaginazione senza limiti, per superare quelli imposti da una realtà priva di empatia.

Chiara Volpe

