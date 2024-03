I COMPLOTTARI DELLO ZAR (di Matteo Fais)

Sono il peggio e il male, in una società democratica. Mutano ogni battaglia in farsa. Inducono la gente alla staticità, all’inazione, con la scusa del “questo mondo non può essere riformato”.

Così facendo le piazze anti green pass sono rimaste vuote – in modo tale da permettere le misure più infami -, mentre sui social – lo spazio perfetto per chi non ha voglia di fare niente di concreto – Putin è assurto a paladino della liberazione dal cattivissimo Occidente degenerato.

Come al solito, tali inutili individui hanno affermato la loro dissonanza cognitiva: disgustati dalla mancanza di libertà e possibilità del nostro universo, invece di lottare per mutarlo e ottenere quel che c’è stato negato, hanno ben pensato fosse meglio rimettere tutto nelle mani di un pazzo megalomane, dello Zar del nuovo millennio.

Dopo aver tuonato contro i governi condotti da soggetti che hanno, seppur costituzionalmente, bypassato le elezioni, hanno creduto – e vorrebbero far credere – che, in una società che voglia dirsi davvero democratica, uno possa vincere da decenni con maggioranze bulgare, con la scusa che i Russi sarebbero diversi, nazionalisti, pronti a compattarsi, se attaccati, intorno al proprio leader. Davvero, sembra di assistere alla gag di Cetto Laqualunque che strombazza tronfio “Ho il 120%”.

Purtroppo, gli Italiani sono ontologicamente affascinati da simili soggetti politici, nel senso che aspirano a trovare una guida che dica loro cosa fare dalla culla alla tomba, una figura patriarcale frutto certo della famiglia per come l’abbiamo sempre conosciuta, che ci sollevi dalla responsabilità di essere autonomi e di agire.

Il leader neo sovietico è visto in tal senso come il risolutore ultimo, colui che metterà ordine in una falsa democrazia allo sbando in cui ogni governo fa un po’ come gli pare, ma nessuno trova mai la soluzione. Egli porrà fine alle lungaggini della mediazione, con la sua brusca e virile capacità assertiva.

Era chiaro che dietro coloro che maledicevano i vari Monti e Draghi non ci fossero dei libertari delusi e ciò lo si può ben vedere dopo le elezioni in Russia. Non vi era desiderio di una qualche palingenesi, ma unicamente di qualcuno che fosse dalla loro, non meno tiranno, brutale e privo di rispetto verso i dissidenti. Basta che il male non sia rivolto contro di noi.

Ed ecco che appare chiaramente perché i complottisti fossero così agguerriti nel denunciare le pecche dell’Occidente. Semplicemente, speravano in una follia totalitaria che incontrasse il loro gusto. Alla pazzia del wokism, preferiscono la museruola per i froci e per tutti coloro che ritengono deviati. Praticamente una follia uguale e contraria, altrettanto feroce. Da qui le immonde equiparazioni per cui, se anche da noi ci sono delle storture, per esempio a livello di informazione, non vi sarebbe alcuna differenza con universi solitamente giudicati come chiusi e repressivi.

Purtroppo, è sempre così: in ultimo chi sostiene che le elezioni siano inutili e che se votare avesse una qualche utilità non ci permetterebbero di farlo, aspira solo ad abolire ogni dialettica e libertà democratica.

Matteo Fais

