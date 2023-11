UN CONSIGLIO: INVECE DI UCCIDERLE, LASCIATELE ANDARE (di Matteo Fais)

PREMESSA: non si sa se lui abbia ammazzato lei, quindi il discorso che seguirà è totalmente ipotetico e assimilabile a una riflessione ispirata al possibile fatto.

A quanto pare, dovremmo essere al cospetto di un ulteriore femminicidio – non sono, in verità così tanti da preoccuparsi, ma comunque esistono e si possono evitare con un minimo di ragionevolezza.

Lei si chiama Giulia Cecchettin, lui Filippo Turetta. Sono entrambi del veneziano e hanno 22 anni. La loro relazione si è interrotta ad agosto. Sono rimasti in contatto e, dopo essersi rivisti, risultano scomparsi. Il rischio che qualcosa di grave si sia verificato è alto, anche se, al momento, è impossibile parlare con certezza, ma ciò poco importa. Quel che conta è lanciare un messaggio ai giovani – o meno – maschi.

Ragazzi, se una donna vi smolla, lasciatela andare. Insistere sarebbe inutile, a meno che non lo si faccia nei dovuti modi e per un tempo limitato. Certo, è doloroso. L’amore comporta un impegno, uno smodato dispendio di energia e fa male comprendere di essersi consumati per niente – ma poco importa, in amore non hanno garanzie.

Malgrado ciò, questa è la radice più profonda del sentimento e la sua inaggirabile paradossalità: chi ama vuole possedere l’altro nella sua libertà. È lecito desiderare che la persona sia, in un certo senso, tua, ma solo fintanto che questo possesso è garantito dalla libertà dell’altro di volersi far possedere.

Cosa ve ne fareste di una donna che resta con voi senza amarvi, provando disgusto all’idea di sentire le vostre mani addosso? È inquietante pensare quante volte ciò sia avvenuto nella storia e non è certo il caso di ripetere simili miserabili esperienze.

Senza consenso non vi è amore, solo violenza. Più importante di imparare ad amare è dunque, forse, imparare a soffrire da uomo, con senso di una virile sopportazione del dolore. Il rifiuto, il non amore è una croce che bisogna imparare a portare con animo fermo, mentre il cuore trema e le ginocchia cedono al peso della solitudine.

Siamo umani, siamo fatti per finire. La vita si conclude e le relazioni che giungono al termine sono tante piccole tappe di una morte annunciata. Non possiamo evitarle, se desideriamo realmente di vivere.

Del resto, la libertà dell’amato è anche quella del no, dell’opporre con tutto il suo essere una ferma resistenza a noi, alla nostra smania nei suoi confronti. Sarà lacerante, terribile, angosciante – come dice il poeta (Cesare Pavese, giusto per saperlo) “scenderemo nel gorgo muti”.

Non esiste altra via. Perseguitare, farla pagare, è inutile. L’amore non ha motivazioni e non c’è appello. Non si può imporre a qualcuno di desiderarci, né la persona può ordinarlo a sé stessa. Se non ci vuole più, meglio restituirle la libertà che ci ha donato e lasciarla andare per la sua strada.

Esistere vuol dire accumulare cicatrici, accettare questa infinita – per quanto, poi, non lo sia – successione di fallimenti. “Ama e fai ciò che vuoi”, dice Agostino. Voi ricordate: purché non sia l’irreparabile, purché la libertà altrui venga posta quale principio inviolabile. Non cedete all’egoismo. Chi ama ama tutto dell’altra persona, anche la sua fuga.

