DA ISRAELE ALLA FRANCIA, GRAZIE AI NEMICI DELL’OCCIDENTE (di Matteo Fais)

“Quando si ascoltano parole violente, quando si rifiutano di condannare cose evidenti, quando talvolta si manipola l’informazione, si crea un clima, quel che i servizi di intelligence chiamano il ‘jihadismo d’atmosfera’. Questo jihadismo d’atmosfera permette a qualcuno di passare all’atto, si crea un clima che purtroppo giustifica atti ingiustificabili”: ha ragione Gérald Darmanin, Ministro dell’Interno francese.

È sempre il solito canovaccio – come quando il terrorismo rosso era in auge. Tutti gli sbandati occidentali, che odiano il mondo libero, visto come una colonia americana, si schierano dalla parte dei nemici, dei presunti “popoli oppressi”. Estrema Sinistra e, in un certo modo, l’estrema Destra, con responsabilità diverse che, a tratti, si intersecano, fomentano il clima nichilista che ci porterà diretti al baratro.

In Occidente, in questa società fin troppo libera, contrariamente a ciò che si crede, è permesso tifare per la nostra autodistruzione, per i terroristi, per quelli stessi che, come accaduto in Francia, entrano in una scuola con l’intento di ammazzare. Nessuno li ferma, nessuno pone loro dei limiti. Forse è giusto non censurare per non creare la bellezza dello scandalo, forse questo spirito di tolleranza ci porterà all’ecatombe.

In fin dei conti, non c’è molta differenza tra chi difende gli sbarchi e chi appoggia i terroristi. Entrambi vogliono portare la situazione alle estreme conseguenze, entrambi non vedono i legami. Persino la Destra – una certa Destra, indistinguibile dalla Sinistra – sostiene questa presunta idea di un popolo vittima, senza pensare che questo li ucciderebbe.

Certo, la Sinistra non è meglio, in particolare i membri della comunità LGBTQ+ che sostengono Hamas, senza neppure immaginare cosa succederebbe loro sotto il regime di questi. Il controsenso è totale da ogni parte. Donne e omosessuali occidentali alla difesa di un regime mussulmano possono essere solo dei pazzi da manicomio.

Ma, nella Società Aperta, è sempre bello – e molto facile – stare dalla parte dei deboli, purché questi siano lontani, non si vedano mai in circolazione e sia fondamentalmente impossibile essere sfiorati dalla loro presenza. Più o meno come ululare contro il capitalismo con la porta blindata in casa.

Semplicemente, molte persone – troppe – non sanno neppure di che cosa parlano e, dal loro spazio di infinita sicurezza, pontificano su un mondo di cui non conoscono i pericoli e le insidie. Creano narrazioni di universi fantastici, di eroi e di miti, contrapponendoli alla realtà, con le sue imperfezioni, per demolirla.

Questa parte di mondo ha tanti difetti, ma ha almeno una parvenza di scambio e dibattito dialettico, di tolleranza estesa – noi, Toni Negri, tanto per dire, non l’abbiamo torturato in piazza, avendolo lasciato pure fuggire in Francia, come è successo a tanti altri, gente che si era macchiata di assassinii e altre nefandezze. Da noi si può manifestare per la Palestina, per il terrorismo, per ogni aberrazione. Se la gente non vede questo privilegio, non c’è niente da fare.

