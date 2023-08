CARA ARISA TI SCRIVO, COSÌ TI DICO CHE SEI UN’IPERGAMICA (di Matteo Fais) 

Stupendo: in arte Arisa, al secolo Rosalba Pippa – nomen omen -, ti squaderna, lì su Instagram, tre fotine che sono l’ideale per farsi una sega, hashtag #mature. Eh sì, perché la manza in questione ha 41 anni – lo si scopre facilmente googlando il suo nome.

Come tutte le ex ragazze, ora ragazzone e anche un po’ donnone, è mezzo disperata e, prima di finire in una stanza a cantare ninne nanne a 41 gatti famelici che, in caso di decesso improvviso, potrebbero scarnificarne il cadavere, si decide a valutare eventuali pretendenti.

Come nella migliore tradizione dei vecchi giornali cartacei, scrive “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti, a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”. Madonna, che cringe! Per di più, con tanto di citazione da Jovanotti, aiuto!

Arisa, Arisa, ma che ti salta per il cervello! Secondo te, un uomo, arrivato a 40-45 anni, con una sufficiente indipendenza economica e un pelo sullo stomaco alto un tanto, sta aspettando te per farsela tirare in quel posto? Il caso che sia uno più giovane neppure a prenderlo in considerazione, perché d’accordo andare con il milfone, ma solo per una storiella e, poi, tanti saluti.

Eh no, bella bella, non funziona come credi tu! I maschietti, con l’età, diventano più scaltri, mangiano la foglia, capiscono come gira il mondo. Il pelo di fica ci attira ancora, ma abbiamo smesso di impiccarci, con esso, al clitoride femminile. Troppi traumi alle spalle e siamo pure un po’ stanchi delle trame al femminile. Abituati a tipe che saltano da un cazzo all’altro, dai 15 ai 35, ognuna con la sua tempistica, per carità, e che ti tirano scemo con i loro “Il fatto è che sei cambiato”, “Non sei più lo stesso”, “Oramai, per te è solo sesso”, quando siamo sempre rimasti i soliti stronzi, non ci caschiamo più.

Ti stai tentando l’ipergamata, sorellina! Lo vuoi con tutti i requisiti, ma te che hai da offrire, l’imminente menopausa? Come no, uno si fa una posizione, si ammazza di palestra, va a correre, si magna le fettine di pollo alla piastra per non mettere su pancia, per finire a 45 anni con una coetanea, la sua ritenzione idrica, e le abitudini costruite nelle 30 convivenze precedenti. Per essere cosa, il cinquantunesino marito di una che, oramai, non ha degli ex, ma l’album delle figurine Panini? Col cavolo!

Per ritrovarsi a quarant’anni, con una bella moglie in condivisione, appena arrivata e con cui si dovrebbero già avere vent’anni di vita alle spalle, tanto vale stare soli, almeno non ce la si ritrova sul groppone entro qualche anno. Arrivati a un certo punto, può andar bene una bellissima amicizia, il weekend insieme, il ristorantino, la gita fuori porta, ma non puoi chiedere di recitare una parte da sedicenne a chi ha più fallimenti amorosi sulle spalle che primavere dietro di sé. Per sognare, ci vorrebbe ben altro – per esempio, una dote di giovinezza.

Tu, giustamente – e ci mancherebbe -, ti sei fatta la tua vita, ma l’amore è come le pietanze: non può rimanere in caldo per sempre, aspettando i commensali. Poi, chissà, magari ti riesce il colpo. Come dice Sartre, vincono sempre loro, con quella bocca pelosa. Certo, per un’artista è diverso, ha anche qualcosa di altro da offrire. Per le tue coetanee, sarà diverso. Del resto, se sono arrivate fino a quell’età sole, ci sarà un motivo, magari il non voler accettare compromessi. Che continuino! In fondo, perché stare per forza in coppia? Se non si può avere il meglio, è comunque più saggio evitare il peggio.

Per il resto, due cose fanno riflettere. La prima è che i maschi italiani siano così disperati da emozionarsi persino per il culo di una over 40. La seconda è che un fondoschiena possa orientare tutto il dibattito nazionale, fino a non poterlo ignorare, con tutti i casini che abbiamo. No, l’Italia non è un Paese per persone normali.

Matteo Fais

L’AUTORE

MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, fondatore, insieme a Davide Cavaliere, di “Il Detonatore”. Ha collaborato con varie testate (“Il Primato Nazionale”, “Pangea”, “VVox Veneto”). Ha pubblicato i romanzi L’eccezionalità della regola e altre storie bastarde e Storia Minima, entrambi per la Robin Edizioni. Ha preso parte all’antologia L’occhio di vetro: Racconti del Realismo terminale uscita per Mursia. È in libreria il suo nuovo romanzo, Le regole dell’estinzione, per Castelvecchi. Di recente, ha iniziato a tenere una rubrica su Radio Radio, durante la trasmissione “Affari di libri” di Mariagloria Fontana, intitolata “Il Detonatore”, in cui stronca un testo a settimana.