LA LEGGE CONTRO L’ABORTO E IL PASS SANITARIO (di Davide Cavaliere)

I progressisti dichiarano sempre di essere favorevoli alle scelte individuali, ma solo se i soggetti fanno le scelte che loro considerano giuste, ossia in linea con la catechesi neomarxista.

La scorsa settimana, la Sinistra di tutto il mondo si è indignata per la decisione della Corte Suprema statunitense di non bloccare l’applicazione della legge sul battito cardiaco del Texas, che vieta gli aborti dopo il rilevamento del battito cardiaco, mentre un caso è in corso nei tribunali inferiori.

Per quale ragione vi è stata tanta irritazione? Semplice, perché la legge texana violerebbe la libertà di scelta delle donne.

Al tempo stesso, la Sinistra americana, come quella francese o italiana, è favorevole all’obbligo vaccinale contro il Coronavirus. I progressisti, in coro, ripetono che vaccinarsi è importante per proteggere la comunità e, soprattutto, i più deboli. Eppure, anche i bambini sono fondamentali per una comunità.

La Sinistra, in realtà, non è favorevole all’aborto perché interessata a difendere la libertà delle donne sul loro corpo. Proprio come non si batte per la vaccinazione obbligatoria per tutelare la società.

I moderni progressisti si battono per il “diritto” di abortire perché sono ambientalisti e neomalthusiani. Il loro scopo è quello di ridurre la popolazione per salvare il pianeta e sono preoccupati per l’impronta ecologica prodotta dai neonati. Inoltre, sono contro la famiglia, considerata come un pericoloso arcaismo che incoraggia la chiusura mentale.

Al tempo stesso, mirano a imporre in forza di legge i vaccini contro il Covid per ampliare i poteri statali, in modo da includervi in modo definitivo il corpo dei cittadini e aumentare le possibilità di controllo sociale (Green pass e App).

L’argomento delle libertà individuali è utilizzato dalla Sinistra sempre e solo in maniera strumentale. Questa si proclama come argine al pensiero illiberale, ma impiega strategie autoritarie e coercitive per realizzare i propri piani ed eliminare gli avversari: censura, cancel culture, politicamente corretto, controllo dei programmi scolastici, manipolazione della scienza, sorveglianza informatica.

I progressisti sono i traditori della libertà.



Davide Cavaliere

L’AUTORE

DAVIDE CAVALIERE è nato a Cuneo, nel 1995. Si è laureato all’Università di Torino. Scrive per le testate online “Caratteri Liberi” e “Corriere Israelitico”. Alcuni suoi interventi sono apparsi anche su “L’Informale” e “Italia-Israele Today”. È fondatore, con Matteo Fais, del giornale online “Il Detonatore”.