OPPORSI ALLA NUOVA NORMALITÀ (di Davide Cavaliere)

In un suo recente libro, Teoria della dittatura, il filosofo ateo Michel Onfray, recentemente convertitosi in difensore della civiltà giudaico-cristiana, individua sette fasi per l’istituzione di quest’ultima. La quinta consiste nel negare la natura. La mente corre subito alla lotta alla sessualità condotta dal pensiero transgenderista e transumanista, ma non si tratta solo di questo.

Da oltre un anno, i sostenitori del covidismo – il COVID-19 è ormai un’ideologia politica a tutti gli effetti, con i suoi teorici e i suoi martiri – conducono una guerra senza quartiere contro la socialità, ossia contro la natura umana.

I lockdown fatti rispettare con durezza, le mascherine all’aperto imposte mediaticamente, il coprifuoco, il territorio nazionale diviso, la minaccia costante di passare alla temuta zona rossa, i divieti irrazionali, il terrorismo giornalistico, le umilianti autocertificazioni, sono state o sono armi impiegate contro la natura umana, la libertà, la piazza, insomma contro quella che i Romani chiamavano civitas, ovvero vita in comune.

L’ultima norma illiberale adottata dallo Stato terapeutico, ossia il cosiddetto Green Pass, incarna l’apoteosi del giustizialismo sanitario e dalla volontà totalitaria che anima le istituzioni italiane. Infatti, discriminare un non vaccinato, cioè una persona sana, solo perché potrebbe, in via del tutto teorica, infettarsi e che per questo potrebbe, in via altrettanto ipotetica, infettare qualcun altro – proprio come possono infettare anche i vaccinati – è un atto profondamente autoritario.

Stiamo assistendo a una progressiva involuzione dittatoriale dello Stato, che sempre più assume i contorni inquietanti di un Leviatano paternalistico, pervasivo, etico, igienista, presuntuoso e liberticida, il cui obiettivo è quello di disintegrare ogni senso della socialità e della libertà negli individui, al fine di imporre un inedito modello di comunità umana.

Il nuovo paradigma è quello proposto da Beppe Grillo, l’utopia terribile di una realtà totalmente assorbita dal virtuale, che prima fu “Gaia”, il sogno di Casaleggio, il regno delle macchine e della coscienza mediata dalla tecnica, in cui all’uomo non rimarrebbe altro che prendere decisioni sulla piattaforma Rousseau e ingrassare davanti al computer.

L’esistenza ridotta a premere tasti, fermi in una stanza, chiusi in un preservativo, a cui anelano tanti potenti ambientalisti: dal Club di Roma alla Bill e Melinda Gates Foundation, passando per Greta e i paladini del già richiamato transumanesimo, con la loro volontà, mascherata da filantropia, di rendere gli uomini robot ad altissima produttività e scarso impatto ambientale.

Inutile nasconderlo, in tanti stanno pensando di sfruttare l’emergenza per imporre strutturalmente misure come il Green Pass o anche solo un nuovo modo di pensare la salute, trasformata in divinità laica insieme alla scienza.

È necessario non abituarsi a quella che, minacciosamente, viene chiamata nuova normalità. Bisogna opporsi, strenuamente, a questo regime illiberale che avanza con il pretesto della salute pubblica.



Davide Cavaliere