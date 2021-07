NON MI VACCINO SEMPLICEMENTE PERCHE’ NON MI FIDO (di Franco Marino)

Ci sono mille ragioni per non dire bugie ma solo una è reale: non bisogna dirle perchè si rischia di non essere più creduti. Le altre ragioni vengono sostenute da integralisti della sincerità, che sono, di solito, i più grandi bugiardi; da moralisti, di solito, i più grandi furfanti; e da gente che finge di provare sentimenti per noi, che di solito, cerca solo di manipolarci.

Chi ha provato l’esperienza di non essere sistematicamente creduto, sa che, anche ad avere la coscienza di essercisi messo da solo, è tra le più frustranti. Questo costituisce il motivo principale per dirne il meno possibile, specie a chi si ama. Ma di sicuro, se cercassimo di convincere qualcuno dandogli del cretino perchè non si fida di noi, non che ottenere il risultato sperato, rischieremmo di farci odiare.





E’ stato detto che il miglior modo di delegittimare una tesi è di difenderla con cattivi argomenti. E, al riguardo, bisogna essere realisti: anche le tesi dei no-vaxcovid sono spesso difese male. Da chi ne fa una questione di Big Pharma, ignorando che magari dietro i no-vax potrebbero esserci case farmaceutiche interessate a farci ammalare, a chi ne fa una questione libertaria, evidentemente ignaro che ogni libertà ha limiti e regole.

Invece la risposta alla domanda “Perchè non ti vaccini?” è e deve essere una sola. Non mi vaccino perchè non mi fido. Non mi fido di questa classe politica che mente su tutto, che fabbrica scandali mediatici che poi si rivelano puri e semplici bluff, non mi fido del culto del Leviatano, non mi fido del clima intimidatorio che viene riversato a chiunque osi anche solo porre dubbi su ogni minimo aspetto del pensiero unico. E dunque non mi fido di Pregliasco che stamattina, mentre scrivo l’articolo, dice testualmente “bisogna stanare chi non si è vaccinato”, evidentemente dimenticando che il vaccino anticovid è – anche se solo in teoria – facoltativo.

Non mi fido di una narrazione che invoca processi popolari ai negazionisti (cit. Zingaretti), non mi fido dei tanti sbirri civici che sulle strade e sui social perseguitano chiunque voglia farsi una propria opinione. Non mi fido non tanto della scienza in sè ma dello scientismo, della convinzione, del tutto analoga al giustizialismo, che lo scienziato abbia sempre ragione a prescindere come il magistrato e che le sue verità non siano potenzialmente viziabili da ricatti e corruzioni.

Una democrazia liberale non è tale se non obbliga i cittadini a rispettare le regole e non impone limitazioni, che anzi proprio le regole sono la garanzia della libertà. Ma è tale se il procedimento con cui tali regole vengono imposte, prevede per tutti la possibilità di discuterne, di porre in essere obiezioni, di contestare il Leviatano.

In questo anno e mezzo non è accaduto nulla di tutto ciò. Il tema sul campo è “ti vaccini oppure no?”. Poichè dal vivo non amo non solo parlare di politica ma ancor meno le polemiche, la mia risposta tattica è “Non escludo nulla ma voglio aspettare un po’ di tempo prima di farmi questo vaccino”. Questo non basta ad evitarmi la consueta ramanzina moralistica dell’interlocutore. Forse perchè la risposta giusta non è quella di dare giustificazioni che attingano alle proprie conoscenze accumulate in questo anno e mezzo ma di dire semplicemente “Io non mi fido di questa classe politica”.

Quando si pongono argomentazioni di natura tecnica, si rischia di essere zittiti da chi ne sa di più. Quando invece si dice a qualcuno “Non mi fido di te”, questi non ha armi con cui replicare. Ed è in quel momento che, rimanendo senza parole, passa all’insulto.

Perchè se il virologo patinato può mortificarti con le sue maggiori conoscenze, dinnanzi alla plastica risposta “Non mi fido di te”, non può nulla. Può solo ricorrere alla forza. Questo spiega la violenza verbale dei Burioni e dei suoi accoliti. Ed è per questo che si cerca sempre di intimidire le masse critiche. Perchè non c’è nulla che spaventa di più il Leviatano di un popolo che non ha più fiducia nella sua natura benefica.



Avere cieca fiducia nel Leviatano, attraverso le sue ramificazioni, è l’atteggiamento che ha portato ai campi di concentramento, ai gulag, agli stermini di massa.

Lo stato non è un’entità divina, è figlio degli esseri umani, è impregnato di umanità. Ed essendo l’umanità un legno storto, da un legno storto non può mai nascere qualcosa di completamente diritto, per dirla con Kant.

E nessuna persona sana di mente si fida a scatola chiusa di un’umanità che è capace di grandi cose ma anche di mandare nelle camere a gas milioni di persone.

FRANCO MARINO