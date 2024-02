LE PAURE DEGLI ANTIDEMOCRATICI: DAL CASO VANNACCI ALLA DIFESA DEI POLIZIOTTI MANGANELLATORI (di Matteo Fais)

A rischio di suonare generalisti, bisogna dirlo: gli Italiani sono quasi tutti dei fascistelli di infimo ordine – non fascisti, perché il Ventennio ha troppa dignità culturale rispetto al popolo che, solo incidentalmente, ne ha ospitato la nascita.

Naturalmente, dire che sono dei fascistelli significa sostenere che si tratta di democratici a intermittenza. Ci sono quelli contrari al green pass, che scendevano in piazza a gridare “LIBERTÀ” e, poi, te li ritrovi a dire “Ilaria Salis? La devono far marcire nelle carceri di Orbán quella troia sinistrata maledetta”.

Siamo circondati da questa gentaglia. Non per niente, abbiamo avuto uno dei più potenti partiti comunisti di tutta Europa, il PCI, una costola dell’URSS in seno alla nostra nascente democrazia. Sono gli stessi che, oggi, impazziscono e chiedono la ghigliottina per il povero Generale Vannacci, la cui unica pecca è di essere un inutile ideologo da bar, quello che rimane scioccato dalla pelle dei negri, fino a inventarsi stratagemmi vari per toccarla e constatarne la consistenza.

Gli Italiani sono così, sempre a chiedere condanne, bavagli e roghi di libri. Non uno che si affidi alla ragione, alla capacità critica, alla forza e alla pazienza richiesta dalla tolleranza. Picchiare, manganellare, censurare! Davvero, è un caso se, dopo la Guerra, non siamo finiti nell’orbita sovietica, probabilmente solo una questione geografica, per cui siamo andati automaticamente, d’ufficio, sotto l’influenza degli americani. Il Vaticano e una posizione propizia hanno evitato il peggio, senza comunque impattare su una mentalità malata, distorta, deviata.

Cova un timore della libertà e della democrazia, in questo Paese, che fa paura. Di fronte a un testo, se dice qualcosa che ci spaventa, noi non pensiamo a demolirne le tesi, ma a farlo mettere fuori commercio, a condannare l’autore per evitare che altri manifestino altrettanto coraggio. Mica come Charles De Gaulle che su Jean Paul Sartre disse “On n’emprisonne pas Voltaire” (“Non si arresta Voltaire”).

Noi, a seconda della parte politica per cui teniamo, auspichiamo e difendiamo i poliziotti manganellatori, senza pensare che sotto le loro sferzate potremmo finirci a nostra volta. Alla comprensione, per sveltire le cose, preferiamo sempre la violenza, il delegare a una forza cieca la gestione di questo turbinio incomprensibile che è la dialettica democratica.

Quanta paura che alberga in noi Italiani per esserci ridotti a questo livello. Persino i cattolici sono oramai giunti a una nuova follia da Santa Inquisizione. Pensate che, per un’animazione senza senso intitolata Hazbin Hotel, ambientata all’inferno, una specie di Nightmare Before Christmas fatto male, hanno scatenato la fine del mondo, sostenendo che questa trasmetta “una distorta concezione del peccato e incoraggiare una normalizzazione dell’occultismo, aumentando il rischio che le persone, in particolare i giovani, si avvicinino a pratiche magiche, cerchino di interagire con entità maligne fino ad aderire a una visione satanista della realtà” (https://lanuovabq.it/it/allarme-hazbin-hotel-la-serie-tv-che-riabilita-i-demoni). Ve lo immaginate voi uno che, dopo aver visto una serie televisiva in forma di animazione, si mette a invocare il demonio? Suvvia, in nome di Cristo, non si possono dire tante stupidaggini!

Questa è l’Italia, questi i nostri connazionali! Praticamente, degli invasati preda di una paranoia spinta, votati solo a mettere a tacere qualunque esperienza culturale – o presunta tale – che causi in loro il minimo sconcerto e inquietudine. Ma, sul serio, pensiamo di imporci nel mondo seguendo questa strada?

