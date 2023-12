È NECESSARIO RENDERSI CONTO DI COME SI SONO RIDOTTI I MASCHI IN ITALIA… CHE COMMENTANO GLI STATI DI MARTINA SMERALDI (di Matteo Fais)

È assolutamente necessario rendersi conto di cosa sono divenuti i maschi nel nostro Paese. Basta vedere qualsiasi pagina di una donna che pubblichi foto scollacciate della propria persona per rendersi conto che qualcosa non quadra – a quanto pare, a giudicare dai commenti, anche nelle nazioni di lingua spagnola.

Si può, per esempio, prendere visione di uno stato, esternato su X, dall’attrice porno Martina Smeraldi, che recita quanto segue: “Come faccio a spiegare in modo carino al tipo che mi piace che vorrei rinchiudermi in una stanza con lui per una settimana senza vedere la luce del sole e farmi scopare fino a perdere i sensi? Tutto questo senza che lui pensi sia una pazza ninfomane. Cosa che in realtà sono”.

Naturalmente, è poco interessante concentrarsi sul post in sé che, insomma, proviene da chi proviene e dice ciò che dice (in pubblico). La cosa interessante sono i commenti. Come asserisce uno di questi: “Il tragico è che c’è anche chi le risponde seriamente”. Si potrebbe aggiungere che, ancora più tragico è che qualcuno pensi al tweet come a qualcosa che non sia una provocazione per far rizzare i cazzi, ma a una faccenda seria, su cui discettare.

Questi sono gli uomini in età fertile, in Italia, dei miserabili morti di fica, a cui basta anche uno stimolo minimo per avere una eiaculazione precoce, immaginando – o meglio vedendo la foto – di un culetto come tanti. Come possono generazioni simili industriarsi per la Patria, servire la Nazione, fare qualcosa di buono per il proprio Paese?

Sono abbastanza chiari i danni cagionati da quella Legge idiota, denominata con il nome della Senatrice Merlin, che ha reso i nostri connazionali degli irriducibili segaioli. Hanno liberato le donne, costringendo il desiderio maschile entro una morsa mortale, castrante.

È palese che questa Penisola ha la necessità di riaprire le case di tolleranza. Troppa gente è estromessa dal magico gioco sessuale e ha necessità di trovare sfogo, in un modo o nell’altro. Se non vogliamo finire come l’America e ritrovarci i giovani che entrano nella propria scuola per sparare sulla folla, in preda a una rabbia cieca, bisogna dare a ognuno la possibilità di vedere soddisfatto un bisogno che – è il caso di ammetterlo una volta per tutte – risulta essere assolutamente primario.

In un mondo basato sul desiderio e la sua costante sollecitazione, è assurdo che, almeno pagando, i più siano tenuti a debita distanza dal piacere. Del resto, il capitalismo è inclusione. Il mercato crea sempre situazioni che vengono incontro a bisogni delle più diverse classi sociali. Oggi c’è il prosciutto a 40 euro al chilo, per chi se lo può permettere, come quello dei discount a 1 euro a confezione. Così deve essere per il sesso. Scopare, che che ne dicano le femministe, è un diritto di cui, ogni maschio che tale voglia dirsi, deve poter usufruire.

Non si può ridurre un’umanità maschile che avrebbe, in prima istanza, da lavorare e produrre, generare benessere e prosperità, a questa massa immonda che diventa pazza per una fighetta trascurabile come la Smeraldi. Il mercato deve generare benessere diffuso e soddisfazione generale – che non potrà mai essere assoluta, ma deve almeno lenire la pena, come la medicina. Dunque, riapriamo i casini. Ciò che si vede sui social è l’assenza di dignità più totale. Oramai, gli uomini sono ridotti alla parodia di sé stessi, non potendosi sfogare in modo sano. Questa gente va salvata.

Matteo Fais

