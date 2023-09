EMERGENZA SBARCHI – PEGGIO DEL GOVERNO, SOLO GLI ITALIANI SOSTENITORI DEL BLOCCO (di Matteo Fais)

C’è una cosa che gli Italiani non capiranno mai – forse proprio perché Italiani e non, per esempio, Americani – ed è quanto sostenne il famoso presidente John Fitzgerald Kennedy: “Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese”.

L’Italia è la Nazione che da sempre attende la venuta dell’uomo della Provvidenza, della persona che risolleverà le sorti disastrate della Penisola. Il popolo, se vota, o meglio quando lo fa, è con tale spirito: tieni, questa è la patata bollente, io, adesso, torno sul divano e mo so’ cazzi tua!

Per constatare ciò, basterebbe fare un giro sui social – che, purtroppo, sì, sono lo specchio del Paese Reale – e sentire tutti coloro che si indignano per il mancato blocco navale che il Governo Meloni aveva promesso durante le elezioni e che, come dimostra l’attuale situazione a Lampedusa, palesemente non è stato realizzato.

Insomma, secondo loro, la Premier che, realisticamente parlando, avrà sì e no dalla sua il 15-20 per cento dei elettori – ad andare bene -, considerata la gran massa di chi rifiuta le urne, dovrebbe comportarsi come se avesse il potere assoluto, instaurare una sorta di regime militare con portaerei a pattugliare il mare che facciano fuoco sui barchini in avvicinamento.

Chiaramente, questa gente sta delirando e la Meloni, infatti, se ne guarda bene dall’agire secondo la loro volontà. Dovrebbe dichiarare guerra all’Europa e, più di tutto, a quella maggioranza che, nel nostro Paese, desidera l’accoglienza indiscriminata ed è disposta a difenderla con le unghie e con i denti, a suon di manifestazioni, piazze urlanti, proteste.

La gente di Destra, sempre dalla sicurezza del proprio divano, domanda misure draconiane che, in ultimo, non si sentirebbe di supportare con azioni dimostrative pari a quelle portate avanti dalla Sinistra. Se gli Italiani fossero realmente contro l’immigrazione – che è vagamente diverso dal dire al bar “ogni giorno, si vedono in giro nuovi abbronzati tutti vestiti bene e col cellulare” -, statene certi che avrebbero fatto qualcosa già da almeno vent’anni.

Se tollerano è perché quasi nessuno tra loro crede realmente in ciò che dice. Lo spirito di questo popolo non è mai stato di difendere certi principi, ma semmai di assumere una posizione per il puro gusto di averne una. Fondamentalmente, sono dei fasulli e dei senza palle. Di come va questo disgraziato Paese se ne fottono.

Tra l’altro, è tristemente vero che siamo invasi. Il punto è che alla maggior parte delle persone questo causa unicamente benefici. Possono avere negri da sfruttare, per raccogliere pomodori nei campi a 2 euro l’ora – altrimenti, col cavolo che la passata costerebbe così poco -; Filippini per farsi pulire la casa in cambio di una retribuzione per la quale nessuno muoverebbe il culo; all you can eat cinesi che regalano a tutti l’illusione di potersi permettere una serata in ristorante e negozi di abbigliamento in cui anche il più pezzente può comunque vestirsi. Quel che dicono sono solo parole, più che altro fantasie.

