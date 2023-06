IL FALSO PROBLEMA DI MARIA SOFIA FEDERICO, INFLUENCER DALLE BIZZARRE OPINIONI SESSUALI (di Matteo Fais)

In Italia, la maggior parte delle persone si comporta come se vivesse sotto minaccia: sembra davvero che, ogni volta che un’influncer imbecille apre bocca, tutto il resto del Paese corra subito ad imitarla. Al contrario, solitamente, questi quattro imbecilli hanno presa solo su altri pochi menomati mentali come loro.

Il caso di Maria Sofia Federico è sintomatico. Tutte le volte in cui si lancia in una delle sue esternazioni, mostra i peli sotto le ascelle, o viene fuori uno dei suoi video da sex worker su OnlyFans, sembra che necessariamente le ragazzine della sua età, se non più giovani, rinuncino a loro volta alla depilazione ascellare o si intrattengano a succhiare i piedi a qualcuno, come ha fatto lei con la mistress Lily Dupont.

Non funziona esattamente così. Per quanti stimoli un soggetto moralmente attivo possa ricevere, niente che non sia in nuce dentro di lui potrà mai realmente toccarlo. Volgarmente, per chiarire con un esempio, non si diventa omosessuali perché la TV propone modelli di mascolinità fluida. Ancora più volgarmente, se sei etero, un etero di quelli classici a cui piace la fica, è difficile che ti convincano del contrario facendoti vedere cento baci tra uomini.

Le ultime farneticazioni della ragazza hanno suscitato, come noto, un gran vespaio. Questa avrebbe dichiarato, in una diretta sul canale Twitch di Ivan Grieco, la necessità di sdoganare e normalizzare l’incesto. Successivamente alla solita smodata e incontrollata reazione popolare, che è andata dall’invito al suicidio alla minaccia di morte, questa ha cercato di ridimensionare lo scandalo generato, addirittura precisando che si riferiva prevalentemente, o presumibilmente, a rapporti tra cugini e figurando una eventuale impostazione societaria maggiormente comunitaria, che liberasse l’umanità da tutta una serie di tabù palesemente relativi alla società patriarcale e maschilista.

Al netto di tutto ciò che si possa pensare in merito a tali esternazioni, risulta abbastanza evidente che solo un coglione totale potrebbe cominciare a guardare al caro cugino o alla cara cugina in modo diverso, dopo aver sentito le parole della Federico. È altresì ridicolo ritenere che cento influencer, come lei, possano seriamente incrinare e dare nuovo corso a quelli che sono oramai costumi sessuali millenari fra Italiani.

Questo vivere nel costante timore per l’influsso che le parole e gli atti di ogni sbarbatello e di qualsivoglia ragazzetta non depilata potrebbero causare, è casomai indice di quanto poco i conservatori che attaccano queste tristi figure siano sicuri del valore delle proprie convinzioni. Se veramente bastasse Netflix, o succedanei, per trasformare il proprio figlio in un finocchio, o la propria figlia in una lesbica, allora sì che saremmo messi male. Invece no! Non si diventa gay a comando e non si cambiano gusti sessuali guardando coloro che li hanno diversi dai nostri. Se pensate davvero che i vostri figli potrebbero mutare orientamento per così poco, è bene che li portiate a un ospedale psichiatrico, chiedendo che vengano internati perché palesemente incapaci di intendere e di volere.

Insomma, in sostanza, la Federico, la Ferragni e la sciocchissima Esposito, che a vent’anni ci propina il corsivo da vecchi rimbambiti, fanno paura solo a qualche miserabile reazionario che sa benissimo di portare avanti battaglie senza senso, verso le quali persino lui deve sforzarsi di credere per non cedere al nichilismo. Questa gente, questi influencer o presunti tali sono pericolosi quanto la fuffa che pesano, cioè niente. Nel giro di dieci anni, di loro non resterà neppure la traccia dell’ombra su quei social attraverso cui hanno cercato in ogni modo di lasciare traccia della propria esistenza, ad altri poveracci che scompariranno ancora più mestamente di loro.

