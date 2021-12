“SONO EBREO E CONTRO LA DITTATURA SANITARIA, POICHÉ INSIDIA LA LIBERTÀ DI CULTO”: INTERVISTA A CHANANYA WEISSMAN (di Davide Cavaliere)

Il rabbino Chananya Weissman è il fondatore di EndTheMadness e autore di sette libri, tra cui Go Up Like a Wall e How to Get Married: Break these rules and you have a chance. È anche regista e produttore di un documentari sul mondo shidduch, Single Jewish Male e The Shidduch Chronicles, disponibili su YouTube.



In un suo articolo su “Frontpagemag.it” intitolato Evil Shepherds and Rotten Animals, lei scrive: “Ne abbiamo tutti abbastanza di essere trattati come pecore, ma questo accade principalmente perché siamo ingabbiati da pastori orribili. Se c’è un governo nel mondo che non è controllato da gangster globalisti, loro ci lavorano su”. Chi sono i “globalist gangsters”? Dove intendono condurre l’umanità?



Mi rimetto ad altri, come il Dr. David Martin, che hanno fatto ricerche monumentali per identificare chi c’è veramente dietro la situazione. Tuttavia, è chiaro che esiste un numero relativamente piccolo di persone ed entità che stanno tirando i fili delle marionette. Le corporazioni multinazionali e le entità extranazionali, come l’OMS, il Forum Economico Mondiale e la Fondazione Gates sono chiaramente al centro di tutto. Intendono condurre l’umanità in una lenta marcia di morte verso la rovina fisica, psicologica, economica, sociale e spirituale. La loro intenzione è di distruggere gran parte dell’umanità e di ottenere il controllo totale sul resto. Sono essenzialmente in guerra con Dio e vogliono sostituirlo.

Cosa risponde a coloro che definiscono la pandemia e le misure restrittive come una “cospirazione ebraica” per dominare il mondo?

Questo canard è così ridicolo, e le intenzioni dietro di esso così maliziose, che non ho niente da dire loro se non che Dio porterà il giudizio su di loro insieme a tutti i suoi nemici. A coloro che possono essere confusi da questa accusa, tuttavia, dico quanto segue: qualcuno oserebbe dire che i musulmani, con il loro concetto di “jihad”, stiano cospirando per dominare il mondo? Qualcuno oserebbe dire che il governo cinese, con la sua Belt and Road e altre iniziative, sta cospirando per dominare il mondo? O la Russia, o gli Stati Uniti? Pochissime persone sarebbero così ardite da rilasciare tali dichiarazioni, nonostante ci sia una forte causa dietro. Ah, ma gli ebrei, la piccola razza con una piccola striscia di terra circondata da nemici, il popolo che è stato perseguitato come nessun altro nel corso della storia e che vuole solo essere lasciato in pace, loro sono quelli che cospirano per conquistare il mondo! Giusto. Ovunque gli ebrei si siano trovati nel corso delle loro peregrinazioni, sono stati cittadini leali e produttivi, che si dedicano allo studio e alle imprese altruistiche. La nostra Torah ci comanda di essere una luce per le nazioni, di insegnare loro e di essere una benedizione per il mondo, non di conquistarlo. Ci sono ebrei che non sono stati all’altezza della loro missione? Certamente. Ci sono persone che sono ebree solo di nome, di dubbia discendenza, che portano vergogna al nostro popolo? Certamente. Ma vorrei incoraggiare tutti a incontrare effettivamente gli ebrei, a conoscerli come persone reali, e a sperimentare ciò che è il giudaismo – il vero giudaismo, non una delle tante correnti fasulle che sono state inventate negli ultimi tempi – e poi decidere se cuociamo il sangue dei bambini nel nostro matzah pasquale o se questa è una proiezione di coloro che vogliono veramente dominare e danneggiare il mondo. A proposito, gli ebrei soffrono per le restrizioni tanto quanto chiunque altro, e la nostra lotta contro il male dall’interno e dall’esterno è molto simile alla vostra.

Israele si appresta a somministrare la quarta dose di vaccino. Come giudica la politica sanitaria israeliana nei confronti del COVID-19?

Israele non è uno stato ebraico, ma uno stato laico e anti-Torah con molta cultura ebraica. Tuttavia, poiché Israele si presenta come uno stato ebraico, è lo strumento di propaganda perfetto per mascherare l’olocausto mondiale che è in corso. Se Israele fosse un vero stato ebraico, non ci sarebbero restrizioni, il governo servirebbe il popolo e non il contrario, non ci sarebbero accordi squallidi e segreti con entità extranazionali che vendono i loro cittadini, e la politica sanitaria sarebbe un processo trasparente e individualizzato con un’enfasi sulla vita sana. La politica sanitaria di Israele è qualcosa che Mengele ha sognato. Voglio sottolineare che dico tutto questo come qualcuno che ama la Terra d’Israele e il popolo d’Israele con tutto il mio cuore e la mia anima. Dobbiamo dissociare questi ultimi dalle persone al potere, che non rappresentano il popolo ebraico o il popolo d’Israele, ma solo se stessi e i loro interessi.

In Italia, le forze dell’ordine hanno interrotto delle funzioni religiose cattoliche per far rispettare le norme anti-Covid. Negli Stati Uniti, Cuomo e De Blasio hanno accusato le comunità ebraiche ortodosse di diffondere il Coronavirus. Dietro alla pandemia si nasconde un attacco alla libertà religiosa?

Sì, e questo va avanti da molto tempo. Non è una coincidenza che i raduni religiosi siano stati particolarmente presi di mira con la scusa della “salute pubblica”, quando la salute delle persone è chiaramente l’ultima preoccupazione di chi decide queste direttive. Accusare gli ebrei (o qualsiasi popolazione) di essere sporchi diffusori di malattie è anche un’altra cosa che viene direttamente dal manuale nazista. È un preludio per disumanizzarli interamente, privarli di tutte le loro libertà, destinarli alla distruzione e desensibilizzare il resto della popolazione alle atrocità.

Il COVID-19 è diventato un culto religioso secolare. La secolarizzazione delle società occidentali e il crescente ateismo hanno contribuito all’emergere di questa religiosità scientista?

Sì, la società occidentale secolare è in punto di morte. Né la scienza né l’ingegno umano sono un sostituto di Dio. Gli scienziati dovrebbero essere le persone più umili della terra. Più imparano l’incredibile saggezza dell’opera di Dio, più dovrebbero riconoscerlo ed essere impressionati dalla Sua maestà.

C’è un’intensa campagna di propaganda affinché la gente si sottoponga al trattamento vaccinale. Quali saranno, in futuro, gli effetti di questo conformismo?

Ferite, morte, distruzione della società come la conoscevamo e, alla fine, disillusione per tutti i falsi dèi in cui la gente credeva.

Ultima domanda: cosa insegna la Torah in merito alle chiusure e alle mascherine?

Vi rimando ad alcuni miei articoli sull’argomento e sarò felice di chiarire qualsiasi punto se necessario:

https://chananyaweissman.com/article.php?id=366

https://chananyaweissman.com/article.php?id=324

https://chananyaweissman.com/article.php?id=281

https://chananyaweissman.com/article.php?id=275

C’è anche molto di più in merito, offerto come contributo da altri rabbini. Cito qui di seguito da una e-mail che qualcuno ha condiviso con me e che non è stata attribuita: “Le maschere sono associate all’idolatria nelle antiche fonti giudaiche. La Torah ci esorta ad astenerci da qualsiasi pratica che abbia la minima connessione con l’idolatria (Deuteronomio 7:26 e altrove). Il Codice della Legge ebraica non riconosce le maschere come un indumento accettabile. (Shulchan Aruch Orach Chaim 301:20. Shabbos 66a; Rif ibid 30b. Or Zarua Hilchos Shabbos 84). Le maschere simboleggiano minacciosamente la divisione e l’allontanamento da Dio. Likutei Torah di Rabbi Isaac Luria afferma che non c’è alcun indumento per la bocca o il naso. Allo stesso modo, Rabbi Shalom DovBer di Lubavitch scrive nel Sefer Maamorim 5665, che non c’è un indumento per la bocca. Rabbi Moses Cordovero scrive in Tomer Devorah che la bocca e il naso devono sempre rimanere scoperti, a somiglianza del Divino. La legge giudaica non permette di sottoporsi al disagio o all’oppressione della respirazione in nome di un presunto beneficio pubblico, poiché la ‘salute pubblica’ non è un valore nella Torah (discusso a lungo in uno degli articoli che ho citato sopra).

Davide Cavaliere

DAVIDE CAVALIERE è nato a Cuneo, nel 1995. Si è laureato all’Università di Torino. Scrive per le testate online “Caratteri Liberi” e “Corriere Israelitico”. Alcuni suoi interventi sono apparsi anche su “L’Informale” e “Italia-Israele Today”. È fondatore, con Matteo Fais e Franco Marino, del giornale online “Il Detonatore”.