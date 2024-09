TAYLOR SWIFT E LA CARICA DELLE GATTARE (di Matteo Fais)

Siamo circondati da queste childless cat lady, come si firma Taylor Swift, nel suo post, a sostegno della candidata americana Kamala Harris. Noi le chiamiamo, con un neologismo, gattare.

Si tratta di tutto il manipolo di sognanti rompicoglioni over 30 che, dopo una vita di ampia libertà e gran sollazzo, si sveglia di soprassalto, al ticchettare angosciante dell’orologio biologico, e ancora vorrebbe il meglio dall’altro sesso.

“Ci basterebbe un Brad Pitt trentenne”, sembrano dire, “muscoloso e danaroso, per deliziarci l’imminente vecchiaia, per accarezzarci dolcemente la cellulite sulle cosce, per baciarci il lasco Traforo del Brennero”.

Sorry, big sisters, il treno è passato. L’uomo che agognate, quando esiste, pensa giustamente alle ventenni, non alle cascanti. Spiace.

Naturalmente, se ne rendono conto anche loro. Così, senza vergogna, frignano che non ci sono più i maschi di una volta – che, tra parentesi, non erano né fessi né cucconi e, infatti, si prendevano una con due decenni in meno. Ridotte all’impotenza, si risolvono a riempire il proprio monolocale di chincaglieria e gatti, per far fronte alla solitudine.

Secondo la cantante, è a queste disadattate che il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America dovrebbe pensare. E già, perché loro vorrebbero giocarsi le ultime mestruazioni per fare un figlio con strane forme di inseminazione artificiale. La scienza dovrebbe piegarsi alle loro intemperanze uterine, così come la politica.

Purtroppo, decenni di esaltazione patologica del femminile – “è brava perché donna”, “puoi tutto perché vaginomunita” – ci hanno portati a questa delirante situazione di un genere sessuale che crede realmente di poter plasmare l’universo al proprio capriccio.

Una cosa è certa: finirà male, se non peggio. Un giorno, quasi come in La fabbrica delle mogli di Ira Levin, ci dovremo comprare un robot per compagna, perché ogni sottosviluppata mitomane si convincerà di essere troppo per noi comuni mortali. Oppure, ci sarà un’intelligenza artificiale con cui chiavare tramite tuta collegata al computer.

Frattanto, le preziosissime si compreranno il figlio dei loro sogni su Amazon, tra una consegna di JustEat e l’altra, mentre tengono per la zampetta Silvestro che siede con loro sul divano, a guardare una serie Netflix intitolata Tu vali più del più, storia di una sciampista che era troppo anche per restare nella propria pelle e, pertanto, ha costruito una chiesa in cui venera la propria stessa immagine.

Poco ma sicuro, dal fronte progressista occidentale, si leverà il grido “Gattare di tutto il mondo, unitevi!”.

