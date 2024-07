MICHELLE COMI – LE DONNE SONO STRANE, MA I MASCHI… (di Matteo Fais)

In verità non si capisce mai quanto ci sia di reale in certi casi che raccontano i giornali e quanto di mera fiction, per far presa sui gonzi che immediatamente corrono a commentare gli articoli indignati – il cosiddetto “clickbait” -, facendo crescere le interazioni.

Sta di fatto che la storia di questa Michelle Comi, ex lavoratrice in un centro oncologico, riciclatasi modella di OnlyFans, sta facendo discutere perché la ragazza ha dichiarato che, per accettare un invito in vacanza, senza garantire sesso in cambio – “io non sono una escort” -, vuole tutta una serie di lussi da far saltare i coglioni a qualsiasi persona che si sudi il pane. Una spesa, in sostanza, di più di 10 mila euro al giorno, solo per lei.

Ribadendo che quanto affidato dalla tizia alle cronache sembra tendenzialmente al di là di ogni reale e concreta possibilità, molto del pubblico rancore nei suoi confronti è motivato da un generale e smodato incremento delle pretese da parte del genere femminile, cosa che giustamente fa rodere il culo a più di uno. Tanto più che dichiarazioni simili, unite a una diffusa esaltazione, priva di motivazione, delle donne, ha portato molte a credere di poter davvero pretendere la luna e fare il diavolo a quattro se non la si ottiene.

Si può pensare quel che si preferisce in merito, resta il fatto che, anche ipotizzando, come piace credere a molti, un complotto volto all’atomizzazione sociale che, a mezzo della propaganda, diffonderebbe presso le donne una certa visione di sé – come se loro non volessero niente indipendentemente dalla pubblicità -, appare difficile credere che certe squilibrate potrebbero ottenere chissà che senza una platea di maschi pronta a soddisfarne le pretese.

Se qualcuno, con tutto il porno a cui si può avere accesso gratuitamente su internet, davvero acquista foto di una sgallettata su OnlyFans, fino a permetterle di non lavorare, la colpa non è certo delle donne, che saggiamente sfruttano ogni possibilità per vivere al meglio, bensì dei maschi cretini.

Insomma, c’è poco da prendersela con questa femmina, identica a tante e ben lungi dall’essere una bellezza di spicco. Gli uomini scontano, oggi, la colpa di non aver compreso che lusingare la vanità femminile gratuitamente, senza ottenere nulla in cambio, è estremamente nocivo. Più si concede, più viene dato per scontato e, a quel punto, ridimensionare le pretese diviene impossibile. Sarebbe come sperare che i calciatori andassero a giocare per 2000 euro al mese. Ma chi ha permesso loro di avere certe retribuzioni? Se la gente non pagasse quei soldi per i biglietti, si può stare certi che tutti questi campioni praticarebbero il calcetto per hobby e pagando pure per l’affitto del campo.

Alla fin fine, c’è poco da indignarsi, vagheggiare disegni segreti di un potere occulto, o gridare contro la decadenza imperante. La società è il frutto delle nostre singole scelte che, sommate, ci danno il risultato di ciò che stiamo vivendo. Come sempre e come insegna anche il film V per Vendetta, se cercate un colpevole, non vi resta che guardare nello specchio.

Matteo Fais

MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, fondatore, insieme a Davide Cavaliere, di "Il Detonatore".