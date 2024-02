IL POLIAMORE SU “REPUBBLICA” (di Matteo Fais)

Che ne parli persino “Repubblica” non sorprende. Si tratta di un quotidiano progressista ed è abbastanza ovvio che difenda una certa ideologia, riprendendo altri giornali della stessa area, come il “New York Magazine” (https://nymag.com/press/2024/01/on-the-cover-of-new-york-a-practical-guide-to-polyamory.html).

Il problema è che parlando di amore e, soprattutto, di poliamore, bisognerebbe avere il coraggio di abbandonare la prospettiva ideologica e abbracciare una posizione distaccata, scevra da moralismi, per così dire entomologica.

Sarà abbastanza chiaro a tutti che, nei fatti, nessuno di noi è monogamico in senso stretto, soprattutto oggigiorno. Paradossalmente, c’è più tendenza monogamica nel mussulmano che ha due mogli, le quali costituiscono l’unica compagnia emotiva e sentimentale della sua vita, di quanta ve ne sia nell’Occidentale medio che, a quarant’anni, si trova alla cinquantesima relazione – da intendersi nel senso più vasto possibile.

In realtà, in questa parte di mondo, in cui tutti di fatto sono progressisti, persino la maggior parte dei conservatori, si vive di solito entro relazioni monogamiche transitorie o, se si preferisce, in una poligamia dilazionata. Fondamentalmente, quasi nessuno inizia e finisce la propria vita sentimentale tra le braccia della stessa persona.

È così e, per forza o forse per fortuna – sai che palle altrimenti! –, non si tornerà indietro. Anche la grande difesa della propria fedeltà, mossa da tante donne, è una presa in giro, o se non altro un tentativo di darsi una patina di rispettabilità, della serie “tutte sono troie, ma io ho avuto solo tre uomini in vita mia”. Verrebbe da dirle che, negli anni ’30 del secolo scorso, come pure per diversi decenni dopo, sarebbe stata considerata una poco di buono, per non dire una mignotta.

Alla fin fine, essere monogami equivale ad avere una gigantesca botta di fortuna e trovare da giovanissimi una persona che compendi in sé tutte le caratteristiche che uno ricerca. Più di frequente, quando capita, è determinato da una seria assenza di fantasia e curiosità, o dall’essersi adagiati in una situazione per paura che non vi fossero alternative.

Sperimentare diversi amanti, a fronte dello stigma sociale che ancora grava sulla pratica, arricchisce le persone dotate di un cervello, pone di fronte a nuove sfide e prospettive. Peraltro, lo si può fare benissimo senza divenire degli animali perversi ed egoisti. Si può prestare attenzione emotiva a diverse persone, dare una spalla su cui piangere nel caso, dimostrarsi empatici. Volgarmente, non esiste solo il bianco e nero nella vita.

Del resto, non è per forza che il rapporto con una persona debba togliere a quello con un’altra. Con individui diversi, lo stesso soggetto muta, esattamente come il medesimo elemento, in chimica, reagisce in modo differente a seconda di ciò con cui entra in contatto. Inutile fare finta di vivere ancora in un mondo che oramai, grazie al cielo, non esiste più. Se il 50 percento delle persone dai 20 ai 40 non ne vuole più sapere di chiudersi in una relazione esclusiva e votata alla riproduzione, un motivo ci sarà.

Checché se ne dica, la famiglia tradizionale ha prodotto più nevrosi e manie che benessere emotivo. I progressisti non hanno tutti i torti quando dicono che nei conservatori covano perversioni sessuali delle peggiori, tra sadomasochismo e feticismi vari – questi ultimi, conosciuti intimamente, sono personaggi esecrabili, ributtanti e un po’ patetici.

Naturalmente, la propaganda progressista, che certa di insinuare un nuovo modello, è ridicola, ma non peraltro, se non perché come ogni forma di proselitismo tende a demonizzare e respingere le alternative, in luogo di stimolare la libertà individuale.

Forse è arrivato il momento di lasciare certe soluzioni solo a chi proprio ci tiene ad avere figli e garantire la libertà a chi la desidera. Le due posizioni, peraltro, con buona pace degli invasati, possono tranquillamente convivere. Chi si sente minacciato, palesemente, nutre molti dubbi rispetto ai propri assunti. In ultimo, la realtà fa sempre il suo corso.

Matteo Fais

