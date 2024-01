DAL GIAPPONE ALL’ITALIA – NON SI RASSEGNANO AL FATTO CHE, IN UNA SOCIETÀ CIVILIZZATA, SI FACCIANO SEMPRE MENO FIGLI (di Matteo Fais)

Non si capisce perché, ma le ovvietà in questo Paese suonano sempre come stravaganze, insolite e difficilmente spiegabili. Da qualche giorno, branchi di conservatori e pseudo-tradizionalisti accaniti hanno colto la palla al balzo e stanno tuonando perché in Giappone, a quanto pare, la maggior parte se ne fotte amabilmente di far figli, addirittura di intraprendere una relazione, adducendo come motivazione che essa comporterebbe un eccessivo dispendio di risorse economiche e di tempo.

Per i nostrani sostenitori della famiglia tradizionale ad ogni costo, quelli che hanno gioito quando la senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni, ha asserito pubblicamente che le donne, fin dalla giovane età, dovrebbero pensare a procreare, questi dati hanno rappresentato lo shock finale.

In verità, solo i fessi possono saltare sulla sedia al cospetto di certe notizie. È abbastanza scontato che, in qualsiasi società avanzata, i figli smettano di essere un caso o un passaggio obbligatorio dell’esistenza per divenire scelta consapevole di alcuni. L’essere umano, nel benessere, muta, sviluppa un certo modo di pensare che non sarebbe potuto essere suo in altri contesti. Anche le relazioni, una volta superata questa ossessione sociale per la filiazione, divengono, ovviamente, una necessità meno stringente come dimostra, appunto, il caso nipponico.

Dunque, niente di nuovo né aberrante sotto il sole. La gente si è svegliata, ha mangiato la foglia, capito l’antifona. È naturale che ciò avvenga in un contesto occidentale, capitalista, in cui l’inedia è, grazie al cielo, unicamente un triste ricordo e giustamente chi fa figli prende una tale decisione solo perché ritiene di poter garantire loro un futuro degno.

Sarebbe anche il caso di ribadire, una volta per tutte, che una creatura non si mette al mondo in nome della Nazione, della Patria o di qualcheduna di queste altre stronzate. Un figlio si fa perché si crede nella vita. Non c’è Duce, Premier o Presidente della Repubblica a cui render conto delle proprie decisioni in tale ambito. La massa di fessi e tradizionalisti, o meglio di tradizionalisti fessi, non capisce, non vuole intendere che si esiste in prima istanza per sé stessi, non per un dovere nei confronti di una presunta e fantomatica comunità, come sostenevano i cretini del green pass.

A ogni buon conto, se proprio la politica tiene con tanto cuore all’idea di avere 8 milioni di baionette o di semplici bambini festanti, meglio che si occupi, come giustamente suggerisce Claudia De Lillo sulle pagine di “La Repubblica” dell’8 gennaio 2024, non di quel 51% di persone che in Italia non ha la benché minima voglia di riprodursi, ma di quel 28% che invece dichiara di desiderarli ma non poterseli permettere.

Al netto dei proclami, che stanno a zero e hanno francamente preso all’anima, è a quella gente che bisognerebbe guardare, garantendo loro le condizioni ottimali per poter decidere di dare un seguito a sé stessi.

Si mettano l’anima in pace i tradizionalisti reazionari e fratellini d’Italia vari. Nessuno darà più loro cascate di giovani da sfruttare e di cui far carne da macello. Abbiamo conosciuto la condizione ottimale e non vogliamo tornare indietro.

