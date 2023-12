ESISTE UN UNICO MODO PER PORRE FINE AI FEMMINICIDI, MA NON PIACERÀ ALLE ANIME CANDIDE… (di Matteo Fais)

Nessun uomo ve lo dirà apertamente – forse solo in camera caritatis – ma, oggi come oggi, è praticamente impossibile avere a che fare con una donna in un modo sano. Non è un caso che vi sia una, per quanto esagerata dai media, diffusione di pratiche immonde come il femminicidio.

Purtroppo, l’uomo, per quanto sensibile e civilizzato, ha bisogno della femmina. Non se ne può proprio fare a meno, che piaccia o no. Volentieri, chiunque firmerebbe per non averne più necessità, ma purtroppo tale grazia non ci può essere accordata.

Il fatto è che le donne, specie di questi tempi, sono difficilissime da trovare. Peraltro, sono quasi tutte vittime di un delirio narcisistico senza precedenti. Ogni cesso di uno e cinquanta, con un corpo da melanzana, è convinta di meritare un Brad Pitt di uno e novantacinque. Non esiste cinquantenne, con due figli alle spalle da due uomini diversi, che non si sia persuasa di “meritare di più”. Roba da manicomio!

Un Filippo Turetta qualsiasi – sì, spiace, ma è l’esempio da fare – sa che, se una Giulia Cecchettin lo mollerà, potranno passare anni prima che trovi una nuova ragazza disposta a mettersi con lui – in sostanza: solitudine, niente sesso, né compagnia. Basterebbe vedere lo screenshot della chat da lui avuta con la sorella della sua ex. Tutto ciò predispone male, crea le basi per il delirio.

No, non è possibile vivere in tal modo. Certo, non si può garantire a tutti una, per così dire, moglie di cittadinanza, ma è possibile almeno alleviare la pena per i poveri maschi che non hanno, a causa della selettività femminile nota come ipergamia, una migliore chance.

Per quanto incivile possa sembrare – e lo è – bisogna riaprire le case di tolleranza. Sarà squallido, mestissimo, oltraggioso e via dicendo, ma si deve garantire a questi poveracci una valvola di sfogo, per una questione di igiene sociale.

Volgarmente, un uomo che non trova la benché minima soddisfazione sessuale diventa una mina vagante, una cellula impazzita a livello sociale. Quelli della Columbine High School, non per niente erano incel, cioè celibi involontari, prosasticamente maschi che non avevano conosciuto il calore di una femmina. Se i loro padri li avessero potuti portare a puttane, in una situazione di sicurezza, magari, adesso qualcuno dei ragazzi morti sarebbe un adulto vivo.

Del resto, si è sempre fatto così e il corso del mondo non potrà cambiare. Giustamente, le donne oramai sono libere e possono condurre la vita che preferiscono ma, proprio in un’ottica di benessere e tenuta sociale, è necessario garantire il sesso, a prezzi calmierati, anche a tutti coloro che, per un motivo o per un altro, sono ai margini del mercato della seduzione.

Anche se non sembra, si parla di tanti uomini e non di poveri storpi o malati, ma addirittura di persone che un tempo si sarebbero detti “bei ragazzi”. Suvvia, tutti hanno diritto di scopare – almeno quello, santo cielo!

Non possiamo vivere in balia di pazzoidi con un culo largo come una portaerei giapponese che si atteggiano manco fossero Scarlett Johansson. Ne va dell’incolumità di ognuno. Del resto, meglio sarebbe pagare le tasse per fare realmente qualcosa di buono, anche per i reietti, in luogo di garantire inutili concerti di Capodanno a prezzi fuori controllo.

Matteo Fais

