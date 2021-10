NOI NON STIAMO CON MIMMO LUCANO (di Davide Cavaliere)

Finalmente termina la sciropposa vicenda mediatica relativa a Domenico Lucano – “Mimmo” per gli umanitari e gli accoglioni di tutta Italia -, condannato a tredici anni e due mesi di reclusione per aver speculato sull’emergenza migratoria.

I giudici lo hanno ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio. Dovrà restituire anche cinquecentomila euro di finanziamenti ricevuti dall’Unione europea e dal Governo Nazionale. Inoltre, è stata disposta la sua interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Ma tutto ciò per i sostenitori conta poco. La sentenza è politica, per la prima volta in Italia, mica come quelle contro Berlusconi. Fosse per loro, l’avrebbe dovuto giudicare il tribunale di Botteghe Oscure, a Roma.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SUPPORTARE IL NOSTRO GIORNALE

Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

A ogni modo, è arrivata: una condanna esemplare che, finalmente, elimina il mito di Lucano e della sua Riace, decorata da squallidi murales e oscene ceramiche colorate. Il buon Mimmo era diventato il feticcio dei fanatici sostenitori dell’immigrazione clandestina di massa, quelli che vedono l’Italia come una terra di nessuno nella quale chiunque si può installare liberamente, per o senza necessità. Insomma, coloro che in piazza girano con cartelli del tipo “PORTI APERTI COME I NOSTRI CULI” – come se anche il porto più inquinato fosse anche solo vagamente associabile alla loro aberrazione anale.

L’Università “La Sapienza”, quella che negò a Papa Benedetto XVI di tenere una lezione, due anni fa accolse festosa e plaudente il sindaco di Riace. Fu uno spettacolo grottesco: una stanza ricolma di studenti con scarsa propensione al bagnoschiuma e giornalisti dalla lingua più allenata di una pornostar, tutti intenti ad applaudire, fragorosamente, un uomo incapace di articolare in italiano una frase di senso compiuto. Quel mostro di umanità e altruismo biascicava, emetteva suoni disarticolati, frasi smozzicate, ripeteva le solite fesserie sul “clima d’odio” e la “speranza” ed ecco che partiva l’ovazione, chiassosa e sprecata.

In tanti raccontano che Mimmo, l’angelo ionico e bruno degli immigrati, avrebbe “combattuto la mafia”. Saremmo tutti curiosi di sapere in che modo si articolava la sua battaglia alla criminalità organizzata. Peccato che non ci verrà mai spiegato, perché il richiamo alla “lotta alla mafia” è solo l’ultima e inutile pennellata di bontà fasulla spalmata sulla sua figura. In compenso, per qualche giorno, ci dovremo subire la carrellata di foto dell’intellighenzia progressista, da Vauro alla Mannoia, in posa plastica insieme a San Mimmo, patrono del mondo senza confini con la faccia di bronzo (di Riace, of course).

ACQUISTA il nuovo romanzo di Matteo Fais, Le regole dell’estinzione, Castelvecchi.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

Sebbene il Sindaco, sceriffo dell’umanitariamente corretto, sia una personalità compromessa e macchiata da una pesante condanna, corriamo il rischio che venga trasformato in un martire, in un santo laico da collocare accanto a Carlo Giuliani, Carola Rackete e Greta Thunberg. La Sinistra è una fabbrica di eroi ed eroine. Ma, soprattutto, essa, in ciò magnificamente rappresentata dal suo eroe, è sempre capace di materializzare soldi per aiutare chiunque venga da una terra al di là del mare, salvo dichiarare il vuoto pneumatico dei forzieri statali, quando si tratta di andare in soccorso degli italiani in difficoltà.

Per il momento, godiamoci il crollo di questo suo totem e del “modello” da esso rappresentato, a base di matrimoni combinati e soldi pubblici evaporati. Speriamo un giorno, di potergli portare le arance… Ma arance piene di sincera umanità.



Davide Cavaliere