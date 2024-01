SALVATORE NIFFOI INEDITO – IL ROMANZIERE SARDO NEL RUOLO DI POETA E SCRITTORE DI CANZONI (di Matteo Fais)

Si comincia quasi sempre dai versi, anche quando poi si approda alla narrativa. Sarà perché sembra più semplice vergare 20 righe, con poche parole in ognuna, in luogo di 200 pagine – in realtà, è quello il mestiere più difficile, misurare l’espressione fino a farle dire più di quanto sia scritto. Abbastanza presto, ciò diviene angosciosamente chiaro a chi prenda davvero sul serio il lavoro della penna.

Non è un caso se chi ha fatto il suo ingresso nel mondo letterario proponendosi come narratore nutra un certo timore nel mostrare la sua eventuale produzione poetica. Sarà pure che il romanzo e la forma racconto sono un teatro entro cui l’autore ha a disposizione infinite maschere per mostrarsi dissimulando. Nella poesia, al contrario, egli è nudo. Per quanto ermetici si possa essere, tra le rime non esistono nascondigli.

Sarà per questo che la poesia è sempre un errore o meglio un guizzo di gioventù, anche in età avanzata, perché ci vuole la faccia tosta e la spavalda caparbietà della giovinezza per aggredire la pagina e palesarsi a quel modo.

Per tutta questa serie di motivi – e per tanti altri – è interessante leggere un Salvatore Niffoi inedito, poeta, addirittura paroliere e compositore di canzoni. Tutti quanti, nei decenni, abbiamo imparato a conoscerlo come un narratore inscindibilmente legato alla Sardegna, colui che per raccontarla ha persino creato una nuova lingua, in cui l’italiano ufficiale viene incanalato entro la struttura dialettale del sardo in una fusione unica, quella che quando lo si legge rende immediatamente riconoscibile l’autore.

Eppure, perso nei decenni del secolo scorso, vi è stato un altro Niffoi non meno abile di quello oramai noto, ma profondamente diverso, irriconoscibile come in una foto in bianco e nero da ragazzo, immerso in un clima culturale di sogni e rivoluzioni, di vita notturna e amori ai confini di altri mondi così diversi da quelli a cui ci ha abituato, in uno di quei tanti paesi partoriti dalla sua fantasia.

Un giovanissimo Salvatore Niffoi.

Si potrebbe quasi parlare di un Niffoi beat, indiano, all’americana che, nella sua esperienza romana da studente di Lettere, respira un vento proveniente da oltreoceano, quello che i vari Cesare Pavese e Fernanda Pivano hanno contribuito a far soffiare anche da noi. È un Niffoi che ascolta il Jukebox all’idrogeno di Allen Ginsberg, che cammina metaforicamente sulla strada sperimentale di un Kerouac verso Mexico City Blues.

Interessante anche che il futuro Premio Campiello, da sempre appassionato di musica, si cimenti finanche nella composizione di testi per dei cantanti conosciuti nell’ambiente romano, con combinazioni sempre al confine con la poesia, in cui dimostra una notevole versatilità e abilità metrica, oltre a un’attenzione particolare per un mondo, quello della canzone, allora in notevole espansione, ben prima della disastrosa deriva trap a cui stiamo assistendo.

Dopo un tour de force di circa sei ore di lettura, in cui ho avuto la fortuna di confrontarmi con questa sua massiccia produzione in pratica totalmente inedita, sovente battuta a macchina, sono riuscito a estorcergli tre componimenti da presentare al pubblico in anteprima assoluta.

IL PAROLIERE

Meglio cominciare proprio dall’autore di testi per canzoni che, lui riferisce, sono stati pensati per il timbro e le capacità vocali di chi avrebbe poi dovuto cantarli. L’inverno del nostro amore brilla tra i tanti perché al netto della forma, chiaramente pensata per essere intonata più che recitata e malgrado il tema amoroso, se vogliamo molto comune in quegli anni nella musica italiana, è paradossalmente più vicino alla dimensione lirica che a quella di un vecchio 45 giri ed è tutto fuorché banalmente improntata alla consueta assonanza del cuore-amore. Insomma, una canzone troppo bella ed elaborata per essere una semplice canzonetta.

Quando l’inverno ritornerà sapremo da dove nasce il dolore e guarderemo in faccia la neve che ha sepolto il nostro amore. E sarà una carezza lieve che ti farò da lontano a ricordarti che io sono la polvere che ogni giorno respiri piano l’acqua che bevi dal palmo della mano. Quando l’inverno ritornerà lacrime di cera solcheranno il viso e metteremo le ali ai ricordi con i corpi svuotati dal sonno abituati a masticare giorni sordi ore mute ubriache di niente passate a rubarci un sorriso. E sarà una croce conficcata nel cuore una lampadina sospesa nel muro a ricordarti la paura dei tuoni le mie dita che ti raccoglievano in un abbraccio forte e sicuro. Quando l’inverno ritornerà sentirò la pioggia che batte sul tetto l’odore della notte verrà silenzioso e avrà il profumo della tua malinconia fino a quando la luce del giorno non si spalmerà sopra il mio letto fino a quando la noia non mi porterà via. E ogni raggio di sole che cadrà sarà una stoccata alla schiena un serpente che mi entrerà in gola per rubarmi la voglia di vivere e ingrandirmi la pena. Quando l’inverno ritornerà sarà la maschera cattiva di una luna piena a ballare in cielo da sola per regalare alle stelle bugiarde il nostro perduto amore, sarà un’alba affilata come una spina tagliente come la tua ultima parola a portarmi solo ore bastarde dentro i frutti di un tempo che non avrà più sapore.

IL POETA DELLLA SUA TERRA – NIFFOI ANTICIPA SÉ STESSO

Al contempo, si capirà bene, niente nasce da niente e Niffoi, in fin dei conti, non è diventato se non ciò che in nuce già era. Lo si capisce da questa lirica intitolata Strade di paese. Ciò che ex post si percepisce è l’emergere di un qualcosa che l’autore non potrà non raccontare e sviscerare ulteriormente. Qualcosa del mondo che ha conosciuto fin da bambino è in lui intimamente radicato e aspetta di trovare voce. Questa poesia appare dunque, adesso, nell’economia dell’opera, un’anticipazione di ciò in cui si sostanzierà la sua futura narrativa. I temi sono già presenti, per quanto il linguaggio non abbia ancora preso quella peculiare forma che abbiamo imparato così bene a conoscere. Eppure, negli echi quasi pasoliniani, c’è tutto lo scrittore che diventerà.

Cammino per una strada di paese incinta di luce illuminata da mille occhi randagi che graffiano i vetri senza speranza parole antiche lavate dal tempo stese ad asciugare al sole bianche di lana appena graminata gonfie titte di vedova mai fecondata portali chiusi che non conoscevo nei cortili silenzio di animali morti basta un soffio di vento per capire che gli orti sono rimasti senza profumo e i bimbi non cammineranno più scalzi. È la partenza verso non si sa quella del fumo odoroso di lentischio che mai più tornerà. Cammino per una strada di paese in cerca di ricordi che fuggono che ormai dormono avvolti nel sudario della mia memoria.

LO SPERIMENTATORE

Il più interessante – e forse, al contempo, distante in prospettiva da sé stesso –, però, è il Niffoi all’americana, quello sperimentale e sperimentatore, uomo del suo tempo – siamo nel 1969 – fatto di grandi sogni e ideologie. Questi ultimi vivono in parallelo con la necessità di ridefinire l’amore che, in quel volgere di secolo, sta mutando di paradigma per tutta una gioventù decisa a recide il cordone ombelicale con la tradizione.

Da notare, a ogni modo, come in quel frangente di sconvolgimenti politici e del sentimento, l’orizzonte di riferimento, quello da cui pescare metafore, similitudini e immagini, resti in larga parte afferente all’ambito naturale, invece di rivolgersi alla dimensione tecnologica e a quella metropolitana. Insomma, pur balzando nella modernità con slancio famelico per il nuovo, l’autore porta con sé un bagaglio classico che poi coincide con il quadro antropologico e spaziale entro cui si è formata la sua sensibilità, quello della terra a cui avrebbe dato voce.

Salvatore Niffoi con Fernanda Pivano

Camminando sopra le nude radici delle querce ti ho ritrovato vestita di stanchezza assetata di nuove lotte e carezze ti ho ritrovata fra ciclamini e licheni stesa tra foglie giganti intenta a meditare il corpo dilaniato dai secondi a chiedere alla volontà di rivivere come fu altre volte in seni duri e viola, in cosce di rosa canina. Nel mentre hai bandito proclami utopie per conigli e talpe hai dichiarato guerre inutilmente combattute da disarmate illusioni. Ed ora camminando ti ho ritrovata nuova Giovanna D’Arco sacrificata fra ortiche e scomuniche spaziali. È vano combattere al tuo fianco difeso solamente dall’armatura del tempo sapendo che io giovane vecchio cadrò per primo e tu vecchia adolescente, cadrai lontano in altre terre fra spighe di piombo e lapidi comuni dove non germoglia il seme della rivoluzione. Camminando ai bordi dell’asfalto si può inciampare nei gradini dei tuoi occhi e poi svegliarsi in un ospedale di croci e granito dove la tua mano, scolpita sulla mia sanguina dietro un sipario di bandiere rosse. Camminando insieme a te mi posso ancora perdere nelle pieghe dei tuoi fianchi dove il merlo di monte riposa ed io posso finalmente non ritrovarmi.

L’AUTORE

