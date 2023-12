SÌ ALL’EUTANASIA, MA SOLO SE LA MEDICINA FOSSE PRATICATA A DOVERE (di Matteo Fais)

Una donna triestina affetta da sclerosi, ieri, stando a quanto riportato dai quotidiani, avrebbe deciso per il suicidio assistito, aiutata dal Servizio Sanitario Nazionale. In teoria, a quanto pare, è possibile. Il farmaco, però, il singolo deve decidere di autosomministrarselo. Non può essere un medico a farlo, altrimenti si configura un reato.

Inutile precisare che qualsivoglia giudizio sulla sua scelta è fuori discussione. Non ci vuole un teologo per capire che solo chi vive un certo dolore può parlare e a noi non resta che di immedesimarci, empatizzare, sperando di non trovarci mai al cospetto di quel terrificante bivio.

Cionondimeno, è possibile e doveroso meditare, nel 2023, sulla tanto discussa questione dell’eutanasia. Sarebbe altresì bello – si fa per dire – potersi limitare al piano morale o religioso.

Il problema, come sa qualsiasi Italiano che viva in questo Paese, sta nella scarsa fiducia che, a ragion veduta, in molti nutriamo nei confronti delle Istituzioni, non ultimo quelle sanitarie. Con il covid, tutto il peggio del sistema è venuto a galla, radicalizzando delle deprecabili tendenze in nuce da anni.

Tutto va sempre più privatizzandosi, i medici di base sono ormai praticamente irraggiungibili, la prevenzione tanto decantata inesistente, i pronto soccorso inservibili e ridotti a camere in cui le attese divengono tortura. Peraltro, non è dato sapere se ciò sia dovuto a una reale mancanza di personale – quindi se il problema sia causato dalla politica, con le mancate assunzioni -, o se la classe medica stia conducendo una battaglia sotterranea e, in tal caso, profondamente squallida, per portare agli estremi i processi di privatizzazione e aumentare i propri guadagni. Non avendo un quadro chiaro, meglio sospendere il giudizio, anche se il dubbio resta.

L’incognita che si presenta, dunque, parlando di eutanasia, è se essa, entro una contingenza segnata da tante mancanze, non diventerebbe, una volta sdoganata, un’arma a doppio taglio. Se è giusto dare libertà di scelta ai sofferenti, siamo certi che medici privi di coscienza non la utilizzerebbero per sacrificare tutti i sacrificabili possibili, cioè vecchi e degenti irrecuperabili? Memori della pandemia, è difficile ben sperare.

Purtroppo, si sa bene, ormai, che la scienza medica non è, se non sulla carta, finalizzata alla cura e al contenimento della sofferenza. Troppi sono stati gli scandali, i punti oscuri. Tanto più che essa non è un ambito a parte dell’Essere, ma intimamente legata a politica ed economia. Considerato l’andazzo generale e lo sporco che si cela dietro chi comanda, non è difficile figurarsi che il regime sanitario possa divenire, se ammesse certe pratiche, mezzo per fini che, solo a nominarli, mettono i brividi. Non è più tempo per abbandonarsi alla fiducia. Il medico è nudo, così come ciò che sta dietro di lui.

Matteo Fais

L’AUTORE

