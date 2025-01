IL FASCINO DISCRETO DEI COMPAGNI, OVVERO COSA HO APPRESO DAI COMUNISTI (di Matteo Fais)

Dopo aver pubblicato il mio articolo contro la scuola e sulla riforma Valditara, una lettrice mi ha scritto facendomi notare che io certamente non posso dirmi esente dall’influenza del sistema in questione e di qualche insegnante che – se non ho compreso male – con me deve aver fatto un buon lavoro. Io le ho risposto che sono certamente il frutto del mirabile contributo di una miriade di insegnanti di impostazione comunista che ho definito come un branco di maiali, precisando che li ho sempre disprezzati quanto ammirati.

E, in effetti, devo riconoscere che tutto ciò che ho appreso e messo a frutto lo debbo a quei disgraziati rossi che il Partito ha contribuito a inserire in tutte le case matte del potere culturale italiano.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SUPPORTARE IL NOSTRO GIORNALE

Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

Avendo frequentato prima la scuola pubblica, poi la facoltà di Filosofia, ovvero il feudo assoluto del marxismo, tutta la mia giovinezza è trascorsa nella costante osservazione e nel confronto con la potenza rossa. Inutile nascondere che c’era qualcosa in loro che, da sempre, mi ha turbato e, al contempo, affascinato.

Specie in quelle aule universitarie, ho bazzicato le loro assemblee, assistito a centinaia di dibattiti, convegni, discussioni, in cui ho visto messa in pratica l’abilità dei compagni nel manipolare i discorsi, nel difendere l’indifendibile, nel fare, come dice il poeta – Rimbaud –, “dell’infamia una gloria, della crudeltà un fascino”.

L’ESORDIO POETICO DI MATTEO FAIS È ACQUISTABILE ALL’INDIRIZZO: http://www.delta3edizioni.com/bookshop/poesia/405-l-alba-e-una-stronza-come-te-9791255141198.html

La Storia era nelle loro mani, la piegavano con la maestria di uno stregone riuscendo a turlupinare chiunque come sciamani in una tribù. Avrebbero fatto passare Stalin per un martire, Pol Pot per sincero rivoluzionario animato dai migliori propositi. Erano stupefacenti.

Figli di puttana, pensavo ascoltandoli, la mia parte politica non riuscirà mai a costruire una macchina da guerra così strutturata, capace di insinuarsi ovunque, di imprimere i propri colori su ogni evento o fatto. Li scrutavo rapito, covando segretamente un odio profondo, sentendo in me nascere gli anticorpi contro la malia che erano capaci di suscitare.

Quello che mi colpiva ogni volta era che i comunisti, anche i più pezzenti, sembravano tutti rispettabili. Loro erano veramente le persone per bene, mentre quelli di Destra appaiono sempre – e sovente sono – scarti umani antropologicamente impresentabili, culturalmente deprecabili. Quelli ti lanciano persino una molotov con la leggiadria di una dannata ballerina di danza classica. Quei miserabili borghesi, con un lauto stipendio fisso, si atteggiavano a ribelli con un candore sconvolgente – erano proprio puttane che si spacciavano per vergini timorate di Dio.

È uscito il quarto numero del nostro magazine, un mensile con contenuti inediti. Potrai sfogliarlo gratuitamente al seguente indirizzo: https://www.calameo.com/read/0077481971ee29c66df97

E, poi, erano onestamente colti, sopraffini, quanto di più lontano dalla imbarazzante ignoranza di una certa Destra da self made men che disprezza il sapere con ripugnante arroganza. I comunisti sapevano davvero presentarsi in società. Malgrado il culto del popolo alienato e martoriato, quello che sta alla catena di montaggio con le mani sporche e certo non indossa la cravatta, i compagni avevano ben compreso l’importanza dell’intellettuale, della guida, la figura di riferimento, l’animale da scrivania che funge da cervello del braccio armato.

Non per niente, avevano dalla loro tutto il mondo dell’arte. Dopo aver difeso solo la più alta, avevano sdoganato anche quella, per così dire, più nazionalpopolare. Lungimiranti e accorti, i comunisti avevano ben afferrato la necessità di dare una casa alle migliori menti creative, mentre la Destra ha sempre pensato che “carmina non dant panem” e, dunque, ha abbandonato scioccamente tutto quel settore, con le sue infinite potenzialità, nelle mani dell’avversario. Che imbecilli!

ACQUISTA il nuovo romanzo di Matteo Fais, Le regole dell’estinzione, Castelvecchi.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

In quelle aule che avevano finanche una mestissima architettura interna di stampo sovietico, ho compreso che l’esistenza poteva trovare un suo senso nel combattere proprio quel potere maligno e subdolo, e che per farlo non restava che viverci a stretto contatto, acquisendone tutte le sottili abilità dialettiche, la capacità di zittire e mettere in minoranza, la forza verbale e la sicumera, oltre, manco a dirlo, alla conoscenza della loro infinita sapienza.

Ma l’episodio che sempre mi resterà in mente avvenne poco prima di una lezione, durante il famoso quarto d’ora accademico. Io e gli altri studenti stavamo animatamente discutendo. L’argomento era Berlusconi. Ovviamente, mi trovavo da solo contro tutti. Il professore entrò e, per un attimo, rimase stupito vedendoci così su di giri. Ci chiese, allora, cosa stesse succedendo. Qualcuno gli fece presente che io avevo osato difendere Silvio – praticamente, un’eresia là dentro. Ma quel baffuto simpaticone non si scompose e, meno che mai, assunse un atteggiamento per così dire repressivo o censorio. Anzi, ridacchiò, e mi disse “Fais, non si preoccupi, alla fine si diventa molto simili al proprio nemico. In ultimo, non c’è nessuno, negli atteggiamenti, più staliniano di Berlusconi e più berlusconiano dei comunisti”. Che inutile bastardo, aveva capito tutto!

Matteo Fais

Canale Telegram di Matteo Fais: https://t.me/matteofais

Instagram: http://www.instagram.com/matteofais81

Facebook: https://www.facebook.com/matteo.fais.14

Telefono e WhatsApp di Matteo Fais: +393453199734

L’AUTORE

MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, fondatore, insieme a Davide Cavaliere, di “Il Detonatore”. Ha collaborato con varie testate (“Il Primato Nazionale”, “Pangea”, “VVox Veneto”) e, in radio, con la trasmissione “Affari di libri” di Mariagloria Fontana. Ha pubblicato L’eccezionalità della regola e altre storie bastarde e Storia Minima (Robin Edizioni). Ha preso parte all’antologia L’occhio di vetro: Racconti del Realismo terminale uscita per Mursia. Il suo romanzo più recente è Le regole dell’estinzione (Castelvecchi). La sua ultima opera è una raccolta di poesie, L’alba è una stronza come te – Diario d’amore (Delta3 Edizioni).