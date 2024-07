TU CHIAMALA, SE VUOI, ASSENZA DI EMOZIONI – LA GENERAZIONE TAYLOR SWIFT (di Matteo Fais)

Per dirla con un linguaggio da ex giovani, “ci sta” che ogni generazione abbia i suoi gusti musicali peculiari, in conflitto con quelli delle precedenti. Il mondo cambia, così come gli interessi e le sensibilità – la musica ne è lo specchio.

Cionondimeno, al netto delle considerazioni generaliste, è possibile tentare, in un’era grazie a Dio postideologica – quindi evitando le cappellate di Pasolini sui Beatles -, una valutazione ragionata degli ascolti che trionfano oggigiorno tra i giovani, se si ha un ampio spettro della produzione popolare del Secondo Novecento e, al contempo, almeno una vaga conoscenza della classica.

Ciò che fuor di conflitto generazionale emerge, sentendo le composizioni che tanto seguito hanno presso i ragazzi, è come sia mutato il gusto diffuso, fino a farsi davvero incomprensibile, a rendere impossibile il figurarsi l’eventualità che molti fenomeni possano travalicare i decenni.

Indiscutibilmente, emerge come non vi sia nulla di nuovo. Il rock, per esempio, è morto. Tutto ciò che resta è quel che è stato. Basti pensare che persino gli Stones e gli AC/DC continuano a riempire gli stadi, pur potendo tranquillamente ambire a una meritata pensione e a un ruolo da nonni.

Dopo il fenomeno grunge e altre manifestazioni molto più tranquillizzanti dei primi anni del Nuovo Millennio, forse resta solo una viva produzione nel settore più estremo, in cui l’innovazione, però, è rara, anche in ragione della sovrapproduzione.

Il movimento principale di questi anni è certamente la trap, di cui tutto ciò che traspare è una musicalità ripetitiva e presto sfiancante per orecchie ancora dotate di una minima sensibilità. Poi, ci sarebbero casi tipo Taylor Swift che tutto si dimostrano fuorché di rottura, ripetendo schemi già visti e già sentiti – forse persino più inutile di Madonna, a cui, se non altro, qualche canzonetta simpatica e orecchiabile la scrissero.

Innegabile, a ogni modo, è l’assenza di una dimensione poetica forte. Manca il canto, la forza lirica, la capacità di raccontare in versi le difficoltà del nuovo mondo relazionale che ci troviamo a vivere. Mancano quei fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire, come stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c’è. Forse è assente proprio la capacità di parlare di questa morte, malgrado se ne sia vista tanta negli ultimi anni, di dare voce, appunto, alle emozioni. Sinceramente, la domanda che sorge spontanea è se i giovani abbiano realmente qualcosa da dire, fosse pure la propria disfatta.

