CASHIERLESS – SARÀ DAVVERO COSÌ BELLO UN MONDO DI SUPERMERCATI SENZA CASSE E CASSIERI? (di Matteo Fais)

Negli anni ’70, i Clash cantavano Lost in a Supermarket per rendere quel senso di spaesamento del soggetto in uno spazio vasto e apparentemente pieno di possibilità. Va da sé che qualsiasi persona sana di mente si senta in un certo senso perduta e priva di riferimenti tra scaffali stracarichi, gente dissociata che spinge carrelli, infanti che sognano cioccolatini, un caldo infernale e una situazione che, vista con gli occhi di chi porta nella memoria il ricordo dell’inedia e delle difficoltà ad approvvigionarsi dei nostri antenati, assumerà un aspetto vagamente inquietante.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SUPPORTARE IL NOSTRO GIORNALE Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

Lo scrittore francese Michel Houellebecq descrive mirabilmente, con la sua consueta elusività, in una scena memorabile, lo stato d’animo dell’uomo moderno in queste cattedrali del consumo, in particolare nel suo primo romanzo, Estensione del dominio della lotta: “Entrando nel settore di emporio riservato al self-service, ho visto steso a terra un uomo del quale non riuscivo a distinguere il volto […] Svariate persone erano già raccolte intorno a lui. Sono passato accanto al capannello cercando di non soffermarmi troppo, per non manifestare curiosità morbosa […] Ma di fronte alla smisurata scelta di vini offerti alla cupidigia del pubblico ho indugiato un po’ […] mi sono accontentato di una confezione di birra Tuborg […] Non si può dire che sia stata una morte dignitosa, con tutta quella gente che passava, che spingeva il carrello (era l’ora di massima affluenza), in quell’atmosfera da circo che caratterizza tutti i supermercati”.

L’ESORDIO POETICO DI MATTEO FAIS È ACQUISTABILE ALL’INDIRIZZO: http://www.delta3edizioni.com/bookshop/poesia/405-l-alba-e-una-stronza-come-te-9791255141198.html

È facile immaginare come si sentirà tra qualche anno l’autore quando prenderanno completamente piede i cosiddetti centri cashierless, cioè senza casse e cassieri, che il “Corriere” ci invita a considerare sotto una luce particolarmente positiva (https://www.corriere.it/economia/consumi/24_gennaio_06/supermercati-senza-casse-italia-aperture-serie-piani-esselunga-pam-conad-d640e454-abc3-11ee-a103-112813160fba.shtml).

Insomma l’umano e l’umanità stanno sparendo nel disinteresse generale, nello scorrere dei giorni che abitua all’acquiescenza, per non fare 10 minuti di fila, per il piacere di stare chiusi in sé stessi anche in un luogo pubblico, entrare e non scambiare una sola parola con un altro essere vivente. Il piano è abbastanza chiaro e forse piace più di quanto sia lecito ammettere.

Abbiamo ampie discussioni sui social, addirittura odiamo gente che abita a migliaia di chilometri, gli giuriamo vendetta, botte da orbi, testate e pugnalate. Poi, contattiamo su Tinder una che risponde al nome di Pupa, dopo aver letto la sua presentazione, aver visto le sue foto in spiaggia ed essere stati ragguagliati sulla sua altezza, misure e via dicendo, sperando che finalmente qualcuna ce lo prenda in bocca. I preservativi li compreremo, ovviamente, al market totalmente automatizzato, senza che nessuna cassiera ci guardi di traverso.

ACQUISTA il nuovo romanzo di Matteo Fais, Le regole dell’estinzione, Castelvecchi.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

Questo è il futuro che ci attende: scambi ridotti al minimo, una solitudine luccicante e dorata, un’app per risolvere ogni problema. Il mondo della pandemia, in cui non si può toccare niente e tutto è igienizzato, diventerà la norma. Tutto sarà immenso come il paesaggio desolato di una distopia, con una mesta musichetta in sottofondo, e lo attraverseremo dimentichi di quella strana possibilità rappresentata dalla parola. A casa dialogheremo con Alexa che eseguirà i nostri ordini, quelle oscure richieste di un animo che ancora non si è rassegnato a una mistica quiete: “Alexa, metti un disco jazz e raccontami di te”. Un po’ di smart working e il gioco sarà fatto…

Forse sarebbe il caso di fermare tutto, finché siamo ancora in tempo.

Matteo Fais

Canale Telegram di Matteo Fais: https://t.me/matteofais

Instagram: http://www.instagram.com/matteofais81

Facebook: https://www.facebook.com/matteo.fais.14

Telefono e WhatsApp di Matteo Fais: +393453199734

L’AUTORE

MATTEO FAIS nasce a Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, fondatore, insieme a Davide Cavaliere, di “Il Detonatore”. Ha collaborato con varie testate (“Il Primato Nazionale”, “Pangea”, “VVox Veneto”) e, in radio, con la trasmissione “Affari di libri” di Mariagloria Fontana. Ha pubblicato L’eccezionalità della regola e altre storie bastarde e Storia Minima (Robin Edizioni). Ha preso parte all’antologia L’occhio di vetro: Racconti del Realismo terminale uscita per Mursia. Il suo romanzo più recente è Le regole dell’estinzione (Castelvecchi). La sua ultima opera è una raccolta di poesie, L’alba è una stronza come te – Diario d’amore (Delta3 Edizioni).