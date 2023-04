VIVA L’AMERICA CHE VUOLE LA BIRRA TESTOSTERONICA E RESISTE ALLA SUA “GENDERIZZAZIONE” (di Clara Carluccio e Matteo Fais)

IL TRANS BUSINESS

La chiamano transfobia perché trans business suona cattivo. Come potrebbe, altrimenti, il progressismo assillarci con la retorica di un mondo binario fascista e retrogrado, se si venisse a sapere del giro d’affari che il settore LGBTQIA+ sta fruttando.

La propaganda che tutti si bevono ha recentemente preso il sapore di Bud Light, la marca di birra americana che ha stampato sulle proprie lattine il volto di Dylan Mulvaney – celebre transessuale dai meriti ignoti –, per festeggiare il suo primo compleanno da Miss. Questo, poche settimane fa, ha partecipato alla trasmissione di Drew Barrymore, raccontando di aver ricevuto delle critiche online. L’attrice le si è prontamente inginocchiata innanzi chiedendole perdono. Stessa modalità del Black Lives Matter, il movimento che pretende di combattere le disuguaglianze razziali attraverso plateali atti di sottomissione dei bianchi. Logica, evidentemente, non pervenuta.

A ogni modo, non solo bevande al malto per il nostro Dylan, ma numerosi altri marchi che si affidano alla sua immagine per le proprie réclame: Native, Aritzia, Ole Henriksen, KitchenAid, Walmart e Tampax (https://youtu.be/7rCzFc-WJTo). Insomma, gli affari non sembrano andargli male. D’accordo ci sono gli haters, ma è pur sempre il rischio del suo mestiere. Tutti i vip lo sanno.

Anche gli imprenditori hanno capito che, assecondare la fluidità di genere, fa aumentare i guadagni. Perché limitarsi a vendere un prodotto a uno specifico target, quando è possibile ampliare la fetta di mercato? “Just in case”, all’occorrenza, come dice l’amic* Dylan, estraendo dalla borsa a forma di papera tre pacchi di assorbenti (youtube.com/shorts).

Mentre tra gli eterosessuali abbondano accuse di omofobia anche dove non c’entrano niente, il mondo fluido sa bene come farsi strada: esistono le criptovalute gay (MariCoin, GayCoin e RainbowCoin), business community o associazioni no profit per gay (www.edge-glbt.it/associazione-edge), studi legali per gay (https://www.gaylawyers.com/) e, soprattutto, c’è una settore, nel mondo del commercio, che studia con molto interesse i movimenti LGBT con l’intenzione di spremerli fino in fondo. Questa prende il nome, indovinate un pò, di gay marketing (www.segmentamarketing.com/it/blog-ita/gay-marketing-ita). Nel sito troviamo scritto quello che, ormai, ci ripetono tutti i giorni: “Concentrarsi sulla persona piuttosto che sul genere […] sarà in grado di indossare tacchi, trucco, cinture, andare alle terme o dove vuole, semplicemente perché lo vuole. Perché gli piace la proposta del marchio, non perché i ruoli di genere lo impongono”. Da quando, scusate, andare alle terme è una questione di genere?

Al netto di ciò, esistono ancora delle realtà incontrovertibili e, i progressisti, non possono tutte le volte ammorbare l’umanità intera con le loro prediche anti transfobia. Un uomo potrà sentirsi donna quanto vuole ma, se perde sangue, non ha il ciclo bensì un’emorragia e ci auguriamo corra all’ospedale, non a comprarsi la coppetta mestruale.

Quella che viene diffusa tra i media è solo la versione simpatica del transessuale, quello dolce ed estroverso che piace a tutti. Per questo, sempre più bambini, si identificano in loro. Ma, la triste e ovvia verità è che chiunque, indipendentemente dal genere o dalle preferenze sessuali, può soffrire di disturbi mentali. Qualunque soggetto malato, anche un raggiante transessuale, può entrare in una scuola e dare inizio a una carneficina. Come è accaduto nel recente caso di Audrey Hale, o della tentata strage in Colorado, programmata da William Whitworth – detto Lilly -, che fortunatamente è stato intercettato e fermato in tempo (thepostmillennial.com/trans-male-arrested-for-planning-colorado-school-shooting-had-manifesto).

Gli eterosessuali cominciano a mal sopportare queste accuse di odio e discriminazione, neanche avessero tutti quanti la fedina penale macchiata di gaycidio. Siamo nel 2023 e, aldilà del vittimismo di comodo, il mondo è più libero che mai. Fin troppo, direbbero alcuni.

In risposta alle sparatorie dei trans e alla retorica sempre in loro difesa, è arrivato il provocatorio plotone d’esecuzione di Kid Rock – cantante, chitarrista ed ex marito di Pamela Anderson – che mette in fila le casse di Bud Light e le fa saltare a colpi di mitra, in onore della propria virilità vecchio stile (https://youtu.be/7WjJMQL19jc).

Se vi piace la vita fluida, bevete pure la birra trans e comprate i Tampax come fa Dylan. Usate i tacchi e andate alle terme. Noi, nel pieno della libertà che ci spetta, gustiamo gli ultimi retaggi della mascolinità tossica di Kid Rock. Fidatevi, anche ad alcuni gay piace.

Clara Carluccio

VIVA L’AMERICA CHE RESISTE, BEVE BIRRA E PENSA ANCORA ALLA FICA (di Matteo Fais)

Niente contro nessuno, ma adesso hanno rotto il cazzo! Ci mancava solo la birra con il trans stampato sopra. Ognuno la tiri in culo a chi preferisce, per carità, ma non possono costringere un mondo di etero a rinnegare i propri desideri. Siamo pur sempre la maggioranza.

Ok tutelare tutte le minoranze che vi pare – ehi, sia chiaro, mica dovete andare in giro ad ammazzarli! -, ma lasciateci vivere in pace la nostra eterosessualità finché la manteniamo entro livelli accettabili di giocosa tossicità. Sarà pure un po’ ridicola, ma è difficile convincersi che ciò possa sostenerlo uno che sotto la gonna c’ha il pistolino. E dai, basta!

Per fortuna, c’è tutta un’America che resiste alla genderizzazione – contrariamente a quel che credono i cretini, i quali continuano a pensare a un gigantesco Paese progressista, coeso nella causa della cancel culture e in cui l’lgbittismo farebbe da padrone.

Kid Rock imbraccia un fucile automatico e spara contro le lattine transgeniche per esprimere il suo testosteronico dissenso – e, da uno che è stato sposato con le tette più famose d’America, cioè Pamela Anderson, ce lo si poteva aspettare. Travis Tritt, cantante country repubblicano, manda a fanculo la Anheuser-Busch, casa di produzione della Bud Light e, esasperato da tanto buonismo, dice chiaro e tondo che rifiuterà la loro partneship ai suoi concerti, se questi hanno deciso di pubblicizzarsi strizzando l’occhio al gender fluid. Rivela anche che molti suoi colleghi non parleranno, per paura di essere esclusi dal giro, cosa di cui lui non ha decisamente timore, o meglio se ne frega.

Diversamente dall’Italia, il mondo dell’industria culturale non è allineato in modo omogeneo – lì non sono tutti a libro paga del Partito Democratico, come capita da noi, dove non esiste arte, se non di Stato, come nei Paesi Comunisti. Oltreoceano, qualcuno si prende la libertà di dire ciò che pensa in modo forte e netto, politicamente scorrettissimo.

E, anche a rischio di risultare scortesi e indigeribili, meglio ribadirlo: la birra è intimamente legata a un immaginario maschile un po’ mascalzone e macchiettistico, da cowboy, segnato dall’estetica tipica del camionista, tutta playmate in due pezzi, tette e culi – è quello il sogno di ogni vero consumatore di alcolici. Dunque, lasciateci alle nostre fantasie, forse troppo sempliciotte e poco al passo coi tempi. Siamo spiacenti, ma le femmine ci piacciono così, senza cazzo né palle, indulgenti verso l’ennesima birretta di troppo.

Matteo Fais

