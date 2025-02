MA CHE SCIENZA PUÒ ESSERE, SE SCHIAVA DEL POTERE POLITICO? (di Matteo Fais)

Stando a quanto riporta il “Corriere della Sera” (https://www.corriere.it/esteri/25_febbraio_04/trump-impone-abiura-scienziati-2b577aee-b489-4037-ae2c-a8c0ffe1dxlk.shtml) e, a quanto pare, anche fonti provenienti da oltreoceano (https://www.medpagetoday.com/opinion/faustfiles/114043), Trump si è messo d’impegno a combattere la famosa “ideologia gender”. Usare certe espressioni afferenti a essa, da questo momento in poi, risulterebbe proibito in ambito scientifico.

Tutto ciò, non c’è neppure da precisarlo, è oltremodo inquietante. Dalla pandemia in poi, ciò che abbiamo visto con assoluta chiarezza è che, nel mondo, la scienza e la cosiddetta “comunità scientifica” non esistono se non come diretta emanazione del potere politico e si esprimono con determinati termini solo se questa ne permette loro l’utilizzo.

La situazione che stiamo vivendo rasenta sempre più quella del 1984 orwelliano in cui i governanti controllano e manipolano il linguaggio a loro piacimento, fino a poter rovesciare qualsiasi assunzione, anche quelle fondate sul buon senso o sulla logica di base, come il fatto che due più due faccia quattro.

Da tutto ciò, in tempi non sospetti, ci aveva già messi in guardia la postmodernità e, in particolare, Jean-François Lyotard con il suo La condizione postmoderna – che, da sempre, mi ostino a suggerirvi di leggere. Fu proprio in quel testo che l’autore di lingua francese faceva notare come il mito della scienza, intesa come schema di pensiero teoricamente orientato a produrre un avanzamento della condizione antropica, fosse in realtà piegato a interessi economici e politici, come avevano dimostrato le sue applicazioni pratiche, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, indirizzate a un più efficiente sterminio dell’umano.

Ma, davvero, ciò non stupisca: è da decenni che la grande narrazione sulla scienza è crollata, grazie a tali incongruenze, riducendosi miseramente, in una parte della popolazione, a “fede nella scienza” e, nella restante parte, in scetticismo aprioristico verso qualsiasi avanzamento.

Certo, quanto accaduto durante il periodo covid prima, poi con tutte le ingerenze woke, tramite le quali avrebbero voluto farci credere che i generi sessuali fossero circa cento – volutamente confondendo tra generi e orientamenti –, non ha aiutato. Adesso, poi, dopo pochi giorni di presidenza, arriva Trump e sconvolge tutto. In realtà, i suoi atti di forza solo apparentemente rimettono ordine nel caos precedente.

Ciò che il nuovo leader americano fa venire in mente, stravolgendo tutto, senza nessuna gradualità e spiegazione dettagliata a giustificare il suo agire, è che appunto la scienza e la verità non esistano se non come prodotto del discorso del potere, per dirla con Foucault e un certo filone di pensiero francese. Dunque si dice oggettivo unicamente ciò che il più forte, in un determinato momento e contesto, stabilisce essere tale, in accordo con la sua ideologia da imporre a una massa di subalterni.

Tali improvvise variazioni aprono angoscianti scenari, in cui la verità diviene risultato del processo democratico nel senso più deteriore del termine, cioè imposizione della maggioranza su base intersoggettiva, invece di porsi in un regno altro dell’Essere, al sicuro da qualsiasi interferenza esterna. Insomma, davvero, oramai, tutto è politica e niente può essere dato per certo, se non, al massimo, fino alle prossime elezioni, quando un nuovo gruppo di potere deciderà se confermare l’assunzione del precedente o cancellarla con un semplice atto governativo.

Matteo Fais

