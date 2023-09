LA GIOVENTÙ FA PIETÀ DA ALMENO QUARANT’ANNI – SULL’INCIDENTE MORTALE A CAGLIARI (di Matteo Fais) 

Fa schifo. Sono quarant’anni almeno che la gioventù è sempre più inutile. Si dissipa, non fa niente, è abulica, ignava, conformista, bruta e brutale. Sarà dagli anni ’90 che risulta scialba e priva di vitalità, sempre più palesemente stupida e stolidamente fiera della propria ignoranza.

Non facciamo i buonisti. Basta vedere il filmati su Tik Tok della ragazzina che è stata stuprata, a Palermo – anche se i giornali non hanno detto il nome, questo è noto a chiunque. Che tristezza! Balla, agitando il culo, su una canzone trap che recita testualmente “E da come twerka lei sembra che spari un mitra/ Fa la figa, fa la faccia da cattiva/ Tira fuori la lingua, se la tira (lil’ bitch)/ Già vedo da come twerka che è molesta (damn)/ Già muoveva il culo forte, poi ha messo la sesta (brum brum)/ Mi sa proprio che questa fa palestra (ha ha)/ Tutti gli guardano il culo, ma non gli interessa (she don’t care)”.

Sorvolando su errori, orrori e un linguaggio da menomati mentali: vi immaginate mettere al mondo un figlio per produrre di simili esemplari? Una che esce con i suoi violentatori – Cristo, ma li avete visti in faccia?! Che cazzo può avere in testa? Terribile, angosciante. Sono decenni che va avanti così. Una gioventù che vuole solo sballarsi, bere vodka, farsi le canne, vestire Calvin Klein, scorreggiare parole come questi cantanti da strapazzo. Non hanno sogni, perché sono loro stessi i mostri di un incubo. Mica parliamo di gente che desidera un’esperienza psichedelica, la liberazione sessuale, assistere a una conferenza di Marcuse e ascoltare un concerto dei Doors.

Idioti come coloro che li hanno generati. Una gara di tatuaggi tra genitori e figli, tra chi è più antiestetico. La mamma si fa la foto in perizoma sulla spiaggia X, la figlia mostra il culo su Instagram con lo scatto fatto sulla spiaggia Y. È una tragedia, un’ecatombe sociale. Game Over, baby!

Eppure, il problema sembra essere Giambruno, perché dice che bisogna insegnare ai propri figli a non ubriacarsi, a non mettersi in situazione del cazzo. Oppure Alain Elkann, poiché, in treno, vorrebbe leggere Proust in santa pace e i lanzichenecchi, conciati come barbari, lo molestano con la loro oscena e chiassosa presenza – invece di approfittarne per apprendere chi sia lo scrittore francese, visto che è la prima volta in cui lo sentono nominare, se la prendono con chi li mette al cospetto della propria ignoranza.

Come volete che possa concludersi tutto ciò se non con i 6 ragazzi di Cagliari (Najibe Zaher, Giorgia Banchero, Simone Picci, Alessandro Sanna, Alessandro Sainas e Manuel Incostante), 4 morti e due feriti gravi, che si schiantano contro un muro? Tutto ciò, presumibilmente, dopo una serata sciocca, di dialoghi sul nulla e Dio solo sa quante altre idiozie. La degna conclusione di un’esistenza totalmente insensata, come quella di quasi tutti i loro coetanei.

