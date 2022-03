LE RAGIONI DI PUTIN (di Franco Marino)

Al liceo insegnano che esistono due modelli di storiografia: quello di Erodoto e quello di Tucidide. Erodoto si caratterizzava per la partecipazione emotiva e per un ampio ricorso all’opinione personale, al punto che lo si potrebbe definire un intellettuale della storia. Tucidide, viceversa, era un freddo cronista, che separava i fatti dalle opinioni (cit. Lamberto Sechi) e che, per la sua obiettività e per la sua prosa asciutta, si potrebbe definire moderno. Uno dei due fu un grande generale. Erodoto? No, Tucidide. Analogamente, un grande esempio di storiografia moderna è considerato proprio Giulio Cesare, uno che di guerre se ne intendeva. Il cui stile si caratterizzava per una profonda asciuttezza, al punto che le sue versioni di latino si traducono praticamente all’impronta, mentre su quelle di Tacito e di Cicerone (due che la guerra non l’hanno mai fatta) anche studenti di un certo valore sudano freddo. E sempre in tempi più moderni, Churchill, Mussolini e Andreotti, autentici giganti della politica del Novecento, furono anche eccellenti giornalisti. Che si caratterizzavano per una formidabile chiarezza.

Non credo che la cosa sia casuale. Chi gli eventi li vive in prima persona, è portato a non drammatizzarli. Non nel senso che non provi sofferenza o che non si prestino certi accadimenti a tali sentimenti. Ma è abituato a guardarli, senza condirli con la retorica. Tutti i momenti poco felici della nostra vita non sono accompagnati da qualche colonna sonora tragicheggiante, ma dall’assoluta asciuttezza del pericolo e della morte. Chi infatti gli eventi li vive in prima persona, si nausea di fronte ad ogni retorica perché concentrato ad affrontare il fatto.

Finora non ho vissuto alcuna guerra in prima persona, ma è l’atteggiamento che ho sempre cercato di avere nell’approccio di certe tematiche: mi interessa il fatto. Non il chiacchiericcio.

Il chiacchiericcio dice che Putin è impazzito, forse malato, è un dittatore pazzo, è il nuovo Hitler, tutti i russi sono putiniani. Viceversa, il fatto è semplice: nel Donbass da anni si combatte una guerra dimenticata dai media e che solo adesso va alla ribalta perché Putin ha deciso di reagire. La Russia si gioca tutto in questa guerra perché se l’Ucraina entra nella NATO, non avendo confini naturali che li proteggano, praticamente i russi si ritrovano nella medesima sensazione del disgraziato che vive in una casa in mezzo ad una strada con un suo nemico che lo aspetta sull’uscio col fucile puntato. Ovviamente anche gli americani si giocano tutto perché se dalla Russia se ne tornano con un nulla di fatto, per il mondo intero è un tana liberatutti.

Il fatto è questo e non c’è davvero altro da dire. Ma i media da giorni – per la verità da anni – urlano al dittatore, prorompono in un’avvilente russofobia, che non si limita solo a Putin ma anche a tantissimi russi in Occidente, che non hanno alcuna colpa se non di non unirsi allo sputtanamento delle proprie radici. Ma anche questo, se vogliamo, in tempi di guerra è normale. Si potrà dire che, dato che siamo in guerra, allora è giusto creare un “Noi” contro “Loro”. Il punto è che chi si propone di spiegare le cose, dovrebbe superare le logiche del tifo, che oltre ad essere ridicole, non aiutano a capire i fatti. Quali?

L’Occidente sono anni che provoca la Russia in tutti i modi possibili e immaginabili: dalla sponsorizzazione dei separatisti ceceni al golpe in Ucraina contro Janukovyč, apertamente rivendicato da Soros. Dai tentativi di far entrare l’Ucraina nella NATO, fino alle ridicole e tragicomiche sanzioni. C’è da stupirsi che Putin abbia reagito? Quando qualcuno che viene provocato ed è forte a sufficienza per darci una lezione, perde la pazienza, mi sembra chiaro che le conseguenze saranno catastrofiche e che proverà a farci tutto il male che potrà. Chiudere i rubinetti del gas? Magari! Sarebbe il minimo. Siamo in Italia, il clima è mite. E se il carburante costa troppo, possiamo andare anche in bicicletta. Il rischio peggiore è che i russi ce li ritroviamo direttamente sotto casa, al Vomero o ai Parioli, ben armati e pronti a farci pagare decenni di follie. Meritatamente.

L’Occidente sembra non rendersi conto che, oltre il proprio Luna Park indebitato, c’è un mondo intero di popoli differenti che rivendicano le proprie ragioni. I nemici non sono dittatori pazzi, o perlomeno non lo sono più di quanto non lo siamo noi che, pieni di debiti e di contraddizioni, facciamo la morale all’intero globo terracqueo, tentando di esportare un modello che, se a noi va bene, non è detto che debba stare bene a tutti. Gli altri, semplicemente, rivendicano il diritto di difendere i propri interessi esattamente come noi difendiamo i nostri. E’ solo in questi termini che si deve parlare delle guerre. Dopodiché ognuno si crei la propria schiera di amici e nemici. Senza dimenticare che santi, in politica, non ce ne sono. Anche perché quelli che lo sono davvero, di solito fanno rapidamente una brutta fine. Gli altri, quelli che trattiamo da nemici, prima o poi reagiscono. Se, come recitava una famosa antologia comica, anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, figuriamoci i danni che, se perdono la pazienza, possono fare l’orso o il dragone.

Se i giornalisti di oggi, che la guerra l’hanno vista solo a Call of Duty, seguono il metodo di Erodoto, non c’è da stupirsi del rincoglionimento che si vede nei media.

FRANCO MARINO

